Χειροπέδες σε πολύ γνωστό επιχειρηματία - «Έτρεχε» με 216 χλμ./ώρα με Lamborghini στη Βουλιαγμένης

Χειροπέδες σε 56χρονο πολύ γνωστό επιχειρηματία πέρασαν λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής (28/11) αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Ν/Α Αττικής με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης -πρόκειται για άρθρο 290Α του νέου ΚΟΚ.

Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε να κινείται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, με μία μαύρη Lamborghini, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα 216 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 70 χλμ/ώρα.

Με απλά λόγια το ραντάρ έδειξε υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά 146 χλμ/ώρα, με τον 56χρονο να αδιαφορεί για τη ζωή του αλλά πολύ περισσότερο για την πρόκληση ατυχήματος και τις ζωές των απλών ανθρώπων που εκείνη τη στιγμή κινούνταν στην ίδια λεωφόρο.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και συνελήφθη ενώ του επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα, με τους αστυνομικούς να τον οδηγούν το πρωί του Σαββάτου (29/11) στην Εισαγγελία με την αυτόφωρο διαδικασία.