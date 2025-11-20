Δικηγόρος Στέφανου Τσιτσιπά: Δεν οδηγούσε εκείνος αλλά τρίτο άτομο

Ο διεθνούς φήμης τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς έλαβε κλήση και πρόστιμο γιατί το αυτοκίνητό του «πιάστηκε» με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό. Το περιστατικό συνέβη στα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά έγινε γνωστό σήμερα, Πέμπτη 20/11.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο 27χρονος κορυφαίος τενίστας εντοπίστηκε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα (210χλμ./ώρα) με το super car που διαθέτει, μία εντυπωσιακή Lotus πριν από περίπου δυο μήνες. Ως εκ τούτου, η κλήση και το πρόστιμο που του στάλθηκαν ανέρχονται στα 2.000 ευρώ ύστερα από ταυτοποίηση που πραγματοποιήθηκε από τις Αρχές κατόπιν σχετικού ελέγχου.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, μίλησε στην ιστοσελίδα tennisnews.gr και επιβεβαίωσε το συμβάν. Ωστόσο αποσαφήνισε πως το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο και πως το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανασίου.

«Έχετε μήνυμα στο gov.gr»

«Έχετε μήνυμα στο gov.gr». Κάπως έτσι από τις αρχές τις εβδομάδας ειδοποιούνται οι παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις. Την προαναγγελία για τα πρώτα πρόστιμα σε όσους κάνουν κυκλοφοριακές παραβάσεις είχε κάνει τις προηγούμενες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Οι κάμερες ξεκίνησαν. Από το gov.gr έρχονται οι πρώτες κλήσεις. Οι κάμερες αυτές "εκπαιδεύονται" με τον αλγόριθμο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από πίσω τους να τις ελέγχει. Ο αριθμός (σ.σ.: των καμερών) θα είναι απεριόριστος. Βάσει του νομοσχεδίου, όσοι δήμοι βάζουν κάμερες, θα έχουν έσοδα. Άρα, θα μεγαλώσει πολύ το δίκτυο» είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.