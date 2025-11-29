Στέφανος Τσιτσιπάς: «Εγώ οδηγούσα» λέει ο πατέρας του – Τι απαντά η Τροχαία

Στην Τροχαία εμφανίστηκε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας του γνωστού και ισχυρίστηκε πως ο ίδιος ήταν στο τιμόνι της Lotus όταν οι κάμερες την έπιασαν με 210 χλμ. στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με εκπομπή του ΣΚΑΪ ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής Οδού με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που εντοπίστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 213 χλμ. στην Αττική Οδό στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θέλησε μάλιστα να παραδώσει και το δίπλωμα του.

Όμως, αυτό δεν έγινε αποδεκτό, διότι το αδίκημα βεβαιώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. Μέχρι το περασμένο Σάββατο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές αλλά ούτε και στο gov.gr που είχε πάει η βεβαίωση του προστίμου και της παράβασης και ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο 7 ημερών για ένσταση.

Σημειώνεται πως ότι η μητέρα του όπως και ο δικηγόρος του είχαν υποστηρίξει ότι δεν οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το αμάξι γιατί εκείνη την περίοδο ήταν διακοπές στην Αφρική.



Πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του ο Στέφανος

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η «ένσταση» ότι ο οδηγός δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Στέφανος Τσιτσιπάς αλλά ο πατέρας του Απόστολος καθώς έχει περάσει το επταήμερο, και επομένως δεν γίνεται αποδεκτό για αφαίρεση και κράτηση το δικό του δίπλωμα.

Επομένως, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκείνος που θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του για έναν χρόνο. Τυπικά, το δίπλωμα έχει αφαιρεθεί αλλά ο τενίστας οφείλει να το παραδώσει ο ίδιος στις Αρχές.