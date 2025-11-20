Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με 210 χλμ. με τη Lotus - Μέσω gov.gr το πρόστιμο

Στη δαγκάνα των καμερών που ελέγχουν τις τροχονομικές παραβάσεις έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μάλιστα είναι από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακά μέσω gov.gr το πρόστιμο που επιβλήθηκε.



Ο κορυφαίος τενίστας εντοπίστηκε να τρέχει στην Αττική Οδό με υπερβολική ταχύτητα (210χλμ./ώρα) με το super car που διαθέτει, μία εντυπωσιακή Lotus. Το αυτοκίνητό του ταυτοποιήθηκε μετά τον σχετικό έλεγχο και μόλις ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση, ο ίδιος έλαβε ψηφιακά μέσω του gov.gr το πρόστιμο που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν παρουσιάστηκε στις Αρχές, ωστόσο του επιβλήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ποινές. Εκτός από το χρηματικό πρόστιμο, προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

«Έχετε μήνυμα στο gov.gr»

«Έχετε μήνυμα στο gov.gr». Κάπως έτσι από τις αρχές τις εβδομάδας ειδοποιούνται οι παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις. Την προαναγγελία για τα πρώτα πρόστιμα σε όσους κάνουν κυκλοφοριακές παραβάσεις είχε κάνει τις προηγούμενες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Οι κάμερες ξεκίνησαν. Από το gov.gr έρχονται οι πρώτες κλήσεις. Οι κάμερες αυτές "εκπαιδεύονται" με τον αλγόριθμο, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος από πίσω τους να τις ελέγχει. Ο αριθμός (σ.σ.: των καμερών) θα είναι απεριόριστος. Βάσει του νομοσχεδίου, όσοι δήμοι βάζουν κάμερες, θα έχουν έσοδα. Άρα, θα μεγαλώσει πολύ το δίκτυο» είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.