Στο αυτόφωρο η Δημήτρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα

Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 2025 στην ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια μέθης, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα.

Η δημοφιλής ηθοποιός μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί.



Η δημοφιλής ηθοποιός μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12:00 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έπειτα από τη σύλληψή της αργά χθες το βράδυ στη Βουλιαγμένη.

Η γνωστή ηθοποιός οδηγούσε το αυτοκίνητό της στην οδό Αθηνάς στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Δανάης, σε σημείο όπου η ειδική σήμανση ορίζει ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ/ώρα. Η ηθοποιός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν φορητή συσκευή ελέγχου ραντάρ να κινείται με 97 χλμ/ώρα.

Αφού τη σταμάτησαν για τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στερείται της ικανότητας άδειας οδήγησης, η οποία της είχε αφαιρεθεί τις 10 Οκτωβρίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ και το όχημά της δεν είχε πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου 2025 από την ίδια υπηρεσία.

Στην πασίγνωστη ηθοποιό με καριέρα στην τηλεόραση, αλλά και στο θεατρικό σανίδι, πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,42mg/l και τη δεύτερη 0,38mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμητρα Ματσούκα είχε εμπλακεί σε τροχαίο και το 2018 στον Νέο Κόσμο όταν είχε τρακάρει, οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα και μάλιστα είχε επιχειρήσει να φύγει από το σημείο.