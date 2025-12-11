Δήμητρα Ματσούκα: «Αφήνω πίσω μου τη στεναχώρια»

Η Δήμητρα Ματσούκα έκανε ένα ταξίδι - αστραπή στο Λονδίνο με τον φίλο της Δημήτρη Σαμόλη για βόλτες και καλλιτεχνική ενημέρωση και πριν καλά καλά πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα την περίμενε η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για να αποσπάσει δηλώσεις της σχετικά με τη ζωή μετά το περιστατικό της σύλληψής της με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

«Παίζω στο θέατρο στις οκτώ η ώρα. Ήταν πολύ ωραία στο ταξίδι, είδα θέατρο, πέρασα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα. Ήταν μια χαρά. Είδα ωραίες παραστάσεις… Ήταν μόνο για δύο ημέρες και πρέπει να πάω γρήγορα στο θεατράκι μου να παίξω κι εγώ. Πλέον αφήνουμε πίσω τη στενοχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ», αρκέστηκε να πει η ηθοποιός, αφού ήταν ξεκάθαρο πως δεν θέλησε να επεκταθεί στην πρόσφατη εις βάρος της καταδικαστική απόφαση.

Ποινή φυλάκισης με αναστολή

Πριν από μερικές εβδομάδες η Ματσούκα είχε εντοπιστεί να οδηγεί το αυτοκίνητό της χωρίς πινακίδες και δίπλωμα οδήγησης, υπό την επήρεια ήπιας μέθης και έχοντας ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή. Η ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αφού επέλεξε να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορό της.