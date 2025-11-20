Δήμητρα Ματσούκα: Η πρώτη δήλωση μετά τη σύλληψη «Το δίπλωμά μου είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ»

Χωρίς δίπλωμα και πινακίδες οδηγούσε η Δήμητρα Ματσούκα και υπό την επήρεια μέθης και χθες, βράδυ Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» και ανέφερε: Τις πινακίδες μου τις πήραν την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Γύρισα στο σπίτι με ταξί και άφησα το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο, Δευτέρα και Τρίτη είχα ρεπό από το θέατρο, οπότε χθες Τετάρτη, μετά το θέατρο πήρα το αυτοκίνητό μου για να το πάω σπίτι μου και να το αφήσω εκεί».

Η ηθοποιός διευκρίνισε επίσης στον Πάνο Κατσαρίδη: «Το δίπλωμά μου δεν είχε αφαιρεθεί αλλά είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχα κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου αλλά δεν είχα προλάβει να το παραλάβω».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Τα παιδιά της Τροχαίας ήταν εξαιρετικά και πολύ ευγενικά και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες». Ο Πάνος Κατσαρίδης συμπλήρωσε κλείνοντας το θέμα: «Τώρα είναι ακόμα στο Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης. Παραδέχεται το λάθος της».