Δήμητρα Ματσούκα για μητρότητα: «Ο ανιψιός μου έχει καλύψει το κομμάτι του να υπάρχει ένα παιδάκι στην οικογένειά μας»

Η Δήμητρα Ματσούκα ήταν καλεσμένη στη “Super Κατερίνα” και αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο μητρότητα, μίλησε για τον ανιψιό της και παραδέχτηκε πως η δουλειά της ήταν πάντα το Νο1 για εκείνη. «Καλό είναι οι άνθρωποι μετά από κάποια ηλικία όταν κάνουμε σχέσεις να επιλέγουμε αυτούς με τους οποίους αισθανόμαστε ότι ταιριάζουμε στα βασικά πράγματα.

Τα πράγματα στη ζωή πολύ συχνά είναι τυχαία. Έτσι όπως είμαι, είμαι καλά, δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. Ο ανιψιός μου, ο Ραφαήλ έχει καλύψει το κομμάτι του να υπάρχει ένα παιδάκι στην οικογένειά μας, να αισθάνεσαι τη χαρά του να βλέπεις έναν άνθρωπο να μεγαλώνει. Δεν με απασχόλησε ποτέ το αν θα γίνω μάνα ή όχι, κυρίως με ενδιέφερε η δουλειά μου και από πολύ νέο κορίτσι κάνω αυτή τη δουλειά, αυτό μάλλον καθορίζει και τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου».

«Ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια»

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο περιστατικό της πρόσφατης σύλληψής της Ματσούκα επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και χωρίς δίπλωμα. «Εκείνη τη μέρα που έγινε το συμβάν είχαμε μια προγραμματισμένη παράσταση για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο MEGA και ήταν πολλές κάμερες εκεί. Αλλιώς, ίσως να μην μιλούσα, παρά μόνο στον Πάνο Κατσαρίδη, που είναι φίλος.

Ήθελα λίγο να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί, απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Αλλά, γενικά, δεν μου είναι ευχαρίστο ακόμα και τώρα να μιλάω γι' αυτό. Άσχετα αν αναγκάστηκα να το κάνω. Όπως φαίνεται από την ιστορία, μάλλον μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, γιατί οι παραβάσεις είναι συχνές και πολλές, αλλά καλό είναι να προσέχουμε».

«Δεν αισθάνομαι αδικημένη από τα ΜΜΕ»

«Δεν είχα φοβία με τους δημοσιογράφους, είχα μια διάθεση να διαχωρίσω τη θέση μου… Υπάρχει μια κατάσταση και με τα social, που όλοι δίνουν συνεντεύξεις και όλοι παίρνουν συνεντεύξεις. Δηλαδή, ο καθένας παίρνει μια συνέντευξη από τον οποιοδήποτε. Και αυτό υπήρχε σαν τάση πάντα βεβαίως, αλλά ήταν περιορισμένο στην τηλεόραση. Τώρα, πια είναι και παντού. Δεν είναι κάτι που θα ήθελα να είμαι, ένας θιασώτης των συνεντεύξεων, αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά όχι από φοβία.

Νομίζω ότι σε όσους κάνουμε αυτή τη δουλειά, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, υπάρχουν οι εκπομπές, υπάρχουν τα sites, που πρέπει να έχουν υλικό, να έχουν περιεχόμενο, οπότε, όλοι είμαστε λίγο έρμαια αυτής της πολιτικής. αλλά μέχρι εκεί. Δεν αισθάνομαι προσωπικά ότι είμαι αδικημένη».