Μαρία Σαράφογλου: «Ο γιος μου είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

Η Μαρία Σαράφογλου μίλησε στην εκπομπή “Happy Day” για τις φιλοδοξίες της στον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και για τον γιο της τον Δημήτρη (καρπός του γάμου της με τον Αντώνη Αλαφογιώργο) με τον οποίο έχουν σκοπό να γυρίσουν όλο τον κόσμο μαζί! «Θεωρώ ότι έχει καταφέρει το πιο σημαντικό κομμάτι της διαδρομής. Τώρα ως προς τις φιλοδοξίες και τους στόχους, νομίζω ότι έχω υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος, όσων ονειρευόμουν όταν ήμασταν στην τρυφερή ηλικία των παιδιών μας».

«Αισθάνομαι μέσα μου πλήρης»

«Ο γιος μου, Δημήτρης, είναι με διαφορά το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου! Του αρέσει η επικοινωνία, αλλά δεν του αρέσει η δημοσιογραφία. Μικρός μου έγραφε σε κάρτες: “Εύχομαι του χρόνου να αλλάξεις δουλειά”. Θεωρώ ότι στους περισσότερους χώρους, οι γυναίκες καλούμαστε να καταβάλλουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τους άντρες. Και ειδικά όταν μία γυναίκα επιλέξει να κάνει οικογένεια και να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι άθλος.

Πραγματικά αυτή η περίφημη ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας, θεωρώ ότι είναι ανέφικτη. Και πολλές φορές έχω χαθεί στην προσπάθειά μου να ανταποκριθώ και στα δύο με μία χρυσή ισορροπία. Όμως η οικογένεια και ο Δημήτρης ήταν πάντα το Νο1. Έχω στερηθεί πράγματα και έχω υπαναχωρήσει από ευκαιρίες, αλλά δεν μετανιώνω καθόλου γι’ αυτό. Γιατί τώρα βλέπω τον γιο μου και τον καμαρώνω και αισθάνομαι μέσα μου πλήρης, γεμάτη. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και η μεγαλύτερη ευτυχία.

Ταξιδεύουμε πολύ με τον Δημήτρη. Έχουμε πάει Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Τανζανία, Ζανζιβάρη, Κόστα Ρίκα, Παναμά, Βόρεια Αμερική… Έχουμε γυρίσει σχεδόν παντού. Όταν λοιπόν ταξιδεύουμε, πειραματιζόμαστε με ό,τι πιο extreme υπάρχει. Εγώ γενικά είμαι τολμηρή φύση, αλλά ο Δημήτρης έχει αποδειχθεί πιο γενναίος από μένα. Στην Κόστα Ρίκα, που ήταν ίσως το ωραιότερο ταξίδι που έχουμε κάνει, πήγαμε να κάνουμε zip line. Πήρα μια βαθιά ανάσα και το πήγα».

Δέκα χρόνια μετά

«Σε δέκα χρόνια με φαντάζομαι ενδεχομένως υγιή, να κάνω ακόμα περισσότερη γυμναστική, να ταξιδεύω πολύ περισσότερο, είτε με τον γιο μου είτε όχι. Τη δουλειά τη βάζω στο τέλος πια. Σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου θεωρώ ότι αυτό που αξίζει τον κόπο είναι να χαρώ και λίγο. Και τη ζωή και την προσωπική μου ηρεμία και αν θέλεις το παιδί μου. Τη δουλειά μου την έχω χαρεί και με το παραπάνω».