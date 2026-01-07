Νατάσα Θεοδωρίδου: «Δεν είμαι απόλυτα συμφιλιωμένη με το να αποκτήσω εγγονάκι»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν καλεσμένη στο στο podcast των Rainbow Mermaids και αναφέρθηκε στο πώς μπήκε η μητρότητα στη ζωή της, στην οικογένεια που τη βοήθησε στην ανατροφή των παιδιών της, ενώ αποκάλυψε πως δεν είναι έτοιμη να γίνει γιαγιά! «Δεν ήταν συνειδητή απόφαση να γίνω μαμά. Δεν είχαμε παντρευτεί με τον πατέρα της Κρις όταν έμεινα έγκυος. Παντρευτήκαμε μετά, όσο ήμουν έγκυος, οπότε δεν ήταν ο σκοπός ο γάμος.

Παρά το νεαρό της ηλικίας μου τότε, στα 23 δηλαδή που έμεινα έγκυος, δεν έβαλα στο μυαλό μου κάτι άλλο. Γιατί εγώ τραγούδαγα ταυτοχρόνως. Όταν γίνεται κάτι, δεν αντιδρώ, έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Λέω αφού έρχεται κάτι μεγάλο, έτσι είναι να γίνει τώρα. Πόσο σοφά το σκέφτηκα…»

«Η θεία μου, μού μεγάλωσε τα παιδιά»

«Ένα παιδί -γιατί τότε αυτό ήμουν- μεγαλώνει ένα παιδί, αλλά μετά τι ωραία που είναι. Έβλεπα τα παιδιά να μεγαλώνουν και μεγάλωνα κι εγώ μαζί τους. Στον γονέα πρέπει οι κεραίες του να είναι πάντα ανοιχτές. Οι καιροί αλλάζουν και πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Είχα και έχω βοήθεια. Η βοήθεια παραμένει πάντα από τη μητέρα μου, από τη θεία μου, από όλη την οικογένεια.

Η θεία μου η Κούλα, που τη λατρεύω και είναι σαν δεύτερη μητέρα μου, έμεινε μαζί μου 13 χρόνια σχεδόν. Άφησε τη ζωή της και ήρθε μαζί μου εδώ και ουσιαστικά μου μεγάλωσε τα παιδιά. Και το λέω με πολλή περηφάνια. Ακούγεται ως θυσία αλλά οι οικογένειες έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή εάν οι κόρες μου κάνουν ένα παιδί, θέλω να είμαι εκεί όσο μπορώ με τη δουλειά που κάνω. Βέβαια δεν είμαι απόλυτα συμφιλιωμένη με το να αποκτήσω εγγονάκι, αλλά άμα γίνει, τι θα του λέω; “Μην με λες γιαγιά;”».