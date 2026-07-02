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Νατάσα Θεοδωρίδου: Τι ετοιμάζει μετά τα δύο sold out στην Αθήνα

Επιστρέφει στη σκηνή με ένα… φορτηγό τραγούδια και ξεφορτώνει ντέρτια και καημούς στους θαυμαστές της!

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Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε το απόλυτο double sold out για τις εμφανίσεις της στις 6 και 7 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος. Η αγάπη του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

Επειδή, όμως, τα αισθήματά μας δεν χωρούν σε μια απλή βαλίτσα, η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει θριαμβευτικά με ένα… «Φορτηγό τραγούδια»!

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Μετά από απαίτηση του φανατικού κοινού της, φίλων και θαυμαστών, η κορυφαία ερμηνεύτρια, προσθέτει μια νέα, τρίτη μεγάλη συναυλία την Τρίτη 21 Ιουλίου!

Το πάρτι του καλοκαιριού συνεχίζεται… Η Νατάσα Θεοδωρίδου θα ανέβει ξανά στη σκηνή του Άλσους χαρίζοντας μας ακόμα μία νύχτα γεμάτη συγκίνηση και κέφι και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον έρωτα! Με τις αμέτρητες επιτυχίες της, τα διαχρονικά κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει θα μας ξεσηκώσει και θα μας συνεπάρει με τη δική της ζωντάνια. Μαζί της θα είναι και πάλι ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης Χρήστος Τσιλόπουλος.

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