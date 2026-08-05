Νατάσα Θεοδωρίδου: Τα λόγια της μητέρας της Σοφίας προς τους θαυμαστές της κόρης της

Στην Δράμα βρέθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου, τον τόπο καταγωγής της, για μια ανάπαυλα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αθήνα. Η γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε να αξιοποιήσει τον χρόνο που έχει για τις καλοκαιρινές της διακοπές κάνοντας μια βόλτα στο χωριό της, βλέποντας τους αγαπημένους της ανθρώπους και πιο συγκεκριμένα, την μητέρα της Σοφία.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά της που βρέθηκε κοντά στην αγαπημένη της μητέρα και δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της με τον απολαυστικό διάλογο που είχαν οι δύο γυναίκες, σε μία βόλτα τους με το αυτοκίνητο.

Γεμάτη συγκίνηση η μητέρα της μεγάλης ερμηνεύτριας, εκφράζει την χαρά της που έχει κοντά της την κόρη της Νατάσα, ενώ στέλνει και το δικό της μήνυμα σε όλους τους θαυμαστές της Νατάσας Θεοδωρίδου. «Σας αγαπώ πολύ που αγαπάτε το παιδί μου, γιατί έχω το καλύτερο παιδί του κόσμου.»

Δείτε το βίντεο: