Νατάσα Θεοδωρίδου: Χαμός στη συναυλία της στο Άλσος - Ήταν όλοι εκεί

Είναι αναμφισβήτητα το καλοκαίρι της! Η Νατάσα Θεοδωρίδου πήγε στο «Άλσος» με τη συναυλία της «Μ’ ένα φορτηγό… τραγούδια», έσκισε, ξαναπήγε και ξαναπήγε και θα ξαναπάει στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου με δύο έξτρα εμφανίσεις.

Χαμός λοιπόν έγινε και το βράδυ της 21ης Ιουλίου! Η τραγουδίστρια με την αισθαντική φωνή της ερμήνευσε δικά της λαϊκά κομμάτια, καθώς επίσης και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα τιμητικό αφιέρωμα μνήμης στη Μαρινέλλα.

Στο «Άλσος» είδαμε μεταξύ άλλων τους: Έλενα Τσαβαλιά, Ιωάννα Μπούκη, Ζωή Παπαδοπούλου, Έλενα Ασημακοπούλου, Λένα Δροσάκη, Νικόλ Παναγιώτου, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Έλενα Τσαγκρινού, Χρύσανθο Πανά και φυσικά τον συνεργάτη της Πάνο Κατσαρίδη.

Από τη συναυλία έλειπε ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, ή τουλάχιστον κρύφτηκε τόσο καλά που δεν τον πέτυχε κανένας φωτογράφος για να τον απαθανατίσει.

φωτογραφία Instagram

Πάντως η χθεσινή μέρα όμως σπέσιαλ για τη Νατάσα και για ακόμη έναν λόγο. Η αγαπημένη της μητέρα, Σοφία, γιόρτασε τα γενέθλιά της και η τραγουδίστρια της ευχήθηκε και στο Instagram ανεβάζοντας μια φωτογραφία με εκείνη και τον αδερφό της, Θαλή.