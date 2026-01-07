Δροσάκη: «Ένιωθα ντροπή για το διαζύγιό μου... αυτό το αίσθημα της αποτυχίας, ότι είμαι χωρισμένη»

Για το διαζύγιό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και την σχέση του με τον γιο που έχουν αποκτήσει μίλησε η Λένα Δροσάκη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno και δεν δίστασε να παραδεχθεί συγκινημένη ότι χαίρεται που τους βλέπει να μοιράζονται εμπειρίες μαζί.

«Πήγαμε το Σαββατοκύριακο για σκι για πρώτη φορά και όλο το Σαββατοκύριακο έκλαιγα. Χάρηκα πάρα πολύ που τους έβλεπα να δένονται, λέω θα μεγαλώσει ο Αναστάσης και θα λέει «έμαθα σκι από τον μπαμπά μου». Ανακαλύπτω ότι τα όμορφα βρίσκονται στα απλά πράγματα, και χαίρομαι που το ανακαλύπτω» εξήγησε.

Και συνέχισε: «Η ζωή με ένα παιδί κοντά στα 6 είναι μαγική. Τώρα το μιούζικαλ που κάνουμε με το «Κοριτσάκι με τα σπίρτα» είναι μια οικογενειακή παράσταση, έρχονται οι γονείς και μας συγχαίρουν συγκινημένοι. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα λέει ότι το φως είναι μαγεία και στον Αναστάση στα μάτια του κάθε στιγμή βλέπω μια μαγεία, ένα φως. Είναι η αγνότητα που θα σου μιλήσει με πάσα ειλικρίνεια, θέλω να το ακολουθήσω και εγώ αυτό. Να μιλάω μέσα από την καρδιά μου, ακόμα και στα δύσκολα. Έχω την αίσθηση ότι έκανα αυτή την παράσταση για να μπορεί να έρθει να με δει ο Αναστάσης και ήμουν πανευτυχής. Έκλαιγα σε όλη την παράσταση, είναι μαγεία να σε κοιτά με αυτά τα μάτια, χειροκροτούσε. Υπάρχει μια φράση στην παράσταση που λέει «Αναστάση πάρε αγάπη»... μετά μου έλεγε «μαμά πήρα αγάπη».

Η ηθοποιός μίλησε και για τα συναισθήματα και τις σκέψεις που έκανε όταν αποφάσισε να χωρίσει. «Ένιωθα ντροπή για το διαζύγιό μου για ένα μεγάλο διάστημα. Αυτό το αίσθημα ότι είμαι χωρισμένη, της αποτυχίας. Οπότε όταν το εξέφρασα στους δικούς μου «εσείς νιώθετε ντροπή γι’αυτό;», ήταν πολύ υποστηρικτικοί και είπαν ότι δεν είναι θέμα αποτυχίας, είναι θέμα ευτυχίας. Ότι αν δεν λειτουργεί ο γάμος σου είναι επιτυχία αυτό. Οπότε σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν πάντα υποστηρικτικοί.

Συνέπεσαν όλα μαζί και το metoo και το διαζύγιο και μόλις είχα γεννήσει και είχα και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας...

Ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένη, είναι ένα διάστημα που σου έρχονται πάρα πολλά συναισθήματα. Εγώ δεν ένιωθα απαραίτητα αποτυχία, ένιωθα ότι οι δικοί μου άνθρωποι το βιώνουν έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό να πρέπει να απολογηθείς στους ξένους για το τι έκανε το παιδί σου. Ένιωθα υπεύθυνη για το δικό τους συναίσθημα. Είχα γίνει πολύ ευαίσθητη, ένιωθα πάλι παιδί, κάπως έτσι το αντιμετώπισα και δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν είναι ντροπή τίποτα, να παίρνεις μια απόφαση για τη δική σου ζωή, να παίρνεις μια απόφαση που μπορεί να είναι σκληρή, επίπονη».

Και συνέχισε: «Μετά το διαζύγιο υπήρχαν κι άλλα πράγματα, ήμουν πολύ χαμένη εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα πριν από 5,5 χρόνια. Η σταθερά για εμένα ήταν το παιδί, η οικογένειά μου ήταν πολύ μεγάλη στήριξη για εμένα. Συνέπεσαν όλα μαζί και το metoo και το διαζύγιο και μόλις είχα γεννήσει και είχα και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο προφανώς πήγε καλά...».

Όσο για την φάση που διανύει τώρα; «Βιώνω μια αναγέννηση εσωτερική, είμαι μόνη μου συντροφικά, απολαμβάνω και αυτό για εμένα δεν είναι λίγο» παραδέχθηκε.