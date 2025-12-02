Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για την ηθοποιό - Δεν ήταν παρούσα στο δικαστήριο

Ποινή οκτώ μηνών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στη Δήμητρα Ματσούκα για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στην ηθοποιό του ελαφρυντικό του σύννομου βίου, με την ίδια να μην είναι παρούσα και να εκπροσωπείται από το συνήγορο της.

Την ενοχή της ζήτησε και ο εισαγγελέας της έδρας αναφέροντας πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης», όπως επίσης ότι είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

«Σωστή απόφαση στα κατώτατα όρια»

​Ο συνήγορος υπεράσπισης της κας Ματσούκα, Αλέξης Στεφανάκης, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, χαρακτήρισε την απόφαση «σωστή», τονίζοντας ότι η ποινή κινήθηκε στα κατώτατα όρια του νόμου.



​«Τα αδικήματα είναι τυπικά, μια σωστή απόφαση, εκτίμησε και αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Το «παράδοξο» με τις πινακίδες

​Ο κ. Στεφανάκης σχολίασε και το ζήτημα της οδήγησης χωρίς πινακίδες, εξηγώντας τη θέση της εντολέως του.



​«Είναι τα παράδοξα του να ζεις στην Ελλάδα... Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και ταυτόχρονα το κράτος να βλέπει και αυτό τη δική του ευθύνη» δήλωσε, προσθέτοντας: «Εάν σου πάρουν τις πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο κάπως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση... Έχει πάρει το όχημα από το θέατρο και το έχει κατεβάσει στο σπίτι της».

​Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως στην ηθοποιό έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες για 60 ημέρες, ενώ υπογράμμισε ως το πιο σημαντικό «να μην έχουμε επανάληψη σε οτιδήποτε ομοιάζει με αυτά που δικάσαμε σήμερα».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η γνωστή ηθοποιός οδηγούσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (19/11) το αυτοκίνητό της στην οδό Αθηνάς στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Δανάης, σε σημείο όπου η ειδική σήμανση ορίζει ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ/ώρα. Η ηθοποιός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν φορητή συσκευή ελέγχου ραντάρ να κινείται με 97 χλμ/ώρα.

Αφού τη σταμάτησαν για τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στερείται της ικανότητας άδειας οδήγησης, η οποία της είχε αφαιρεθεί τις 10 Οκτωβρίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ και το όχημά της δεν είχε πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου 2025 από την ίδια υπηρεσία.

Στην πασίγνωστη ηθοποιό με καριέρα στην τηλεόραση, αλλά και στο θεατρικό σανίδι, πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,42mg/l και τη δεύτερη 0,38mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμητρα Ματσούκα είχε εμπλακεί σε τροχαίο και το 2018 στον Νέο Κόσμο όταν είχε τρακάρει, οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα και μάλιστα είχε επιχειρήσει να φύγει από το σημείο.