Ελεύθερη αφέθηκε η Δήμητρα Ματσούκα - Γιατί αναβλήθηκε η δίκη

Για τις 2 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα και έως τότε αφέθηκε ελεύθερη.

Η αναβολή στη δίκη της γνωστής ηθοποιού δόθηκε προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις της Τροχαίας.

Νωρίτερα, σήμερα είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα στη γνωστή ηθοποιό σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σημειώνεται πως η δημοφιλής ηθοποιός είχε μεταφερθεί λίγο πριν τις 12:00 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έπειτα από τη σύλληψή της αργά χθες το βράδυ στη Βουλιαγμένη.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Το χρονικό της σύλληψης της Δήμητρας Ματσούκα

Η γνωστή ηθοποιός οδηγούσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (19/11) το αυτοκίνητό της στην οδό Αθηνάς στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Δανάης, σε σημείο όπου η ειδική σήμανση ορίζει ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ/ώρα. Η ηθοποιός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν φορητή συσκευή ελέγχου ραντάρ να κινείται με 97 χλμ/ώρα.

Αφού τη σταμάτησαν για τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στερείται της ικανότητας άδειας οδήγησης, η οποία της είχε αφαιρεθεί τις 10 Οκτωβρίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ και το όχημά της δεν είχε πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου 2025 από την ίδια υπηρεσία.

Στην πασίγνωστη ηθοποιό με καριέρα στην τηλεόραση, αλλά και στο θεατρικό σανίδι, πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος αλκοτέστ, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,42mg/l και τη δεύτερη 0,38mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμητρα Ματσούκα είχε εμπλακεί σε τροχαίο και το 2018 στον Νέο Κόσμο όταν είχε τρακάρει, οδηγώντας ανασφάλιστο όχημα και μάλιστα είχε επιχειρήσει να φύγει από το σημείο.