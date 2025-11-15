Γνωστή δημοσιογράφος έβρισε και απείλησε αστυνομικούς σε «μπλόκο» της Τροχαίας για αλκοτέστ

Στον Εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (15/11) 52χρονη δημοσιογράφος η οποία συνελήφθη για απείθεια και εξύβριση αστυνομικών, μετά από έλεγχο αλκοτέστ που έγινε στον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου που επέβαινε και αυτή.



Όλα συνέβησαν περί τις 03:00 τα ξημερώματα στην Αττική Οδό, όταν στα διόδια της Μεταμόρφωσης μπλόκο της Τροχαίας έκανε σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Ο 59χρονος οδηγός δεν αντιλήφθηκε και συνέχει την πορεία του, μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.



Εκεί οι αστυνομικοί της Τροχαίας που τον ακολούθησαν, τον σταμάτησαν για έλεγχο και διαπίστωσαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, αφαίρεση στοιχείων οδήγησης για 90 ημέρες, ενώ ακινητοποίησαν και το όχημα.

Την ίδια ώρα, η 52χρονη δημοσιογράφος κατέβηκε από το ΙΧ αυτοκίνητο, άρχισε να εξυβρίζει τους αστυνομικούς, να επιχειρεί να τους βιντεοσκοπήσει με το κινητό τηλέφωνο της και να τους απειλεί, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο ΑΤ Νέας Ιωνίας.



Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τα περαιτέρω