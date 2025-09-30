Σε δύσκολη θέση ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι αντιφάσεις, η διάψευση από την ΕΛΑΣ και το αλκοτέστ

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της εγκατάλειψης οχημάτων αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη στις 8 Οκτωβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το επεισόδιο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), όταν με το αυτοκίνητό του, φέρεται να προξένησε σοβαρές ζημιές σε τρία σταθευμένα οχήματα, προτού καταλήξει σε μάντρα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός φέρεται στη συνέχεια να εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, ενώ μάλιστα την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή σαν να μην είχε συμβεί κάτι. Μετά την καταγγελία του περιστατικού από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και την αξιοποίηση οπτικού υλικού, η αστυνομία οδηγήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, τον οποίο και αναζήτησε την Κυριακή. Ο ίδιος τελικά παρουσιάστηκε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη και κρατήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ο ηθοποιός οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με την κατηγορία της εγκατάλειψης οχημάτων, κάτι που ωστόσο ο ίδιος αρνείται.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα και δεν άφησα κανένα. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην αστυνομία, πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε δηλώσεις του, εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο της Ευελπίδων.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει και ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, τονίζοντας μάλιστα πως υπάρχουν και σχετικές αποδείξεις. «Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης», υπογράμμισε ο κ. Ζησίδης.

«Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων», πρόσθεσε.

Διαψεύδει η αστυνομία ότι ειδοποιήθηκε

Σε αντίθεση, ωστόσο, με όσα δηλώνει ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο δικηγόρος του, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, μία γυναίκα που δήλωσε συνεργάτης του ηθοποιού, πήρε τηλέφωνο στον αξιωματικό υπηρεσίας του Α.Τ. Φιλοθέης - Ψυχικού λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9), δηλαδή τουλάχιστον 10 ώρες μετά το συμβάν.

Η ίδια φέρεται να είπε ότι ο συνεργάτης της έχει προκαλέσει τροχαίο με κάποιες μικρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα χωρίς να διευκρινίζει το πότε, που και την έκταση του τροχαίου.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας τη ρώτησε εάν υπάρχει τραυματισμός για να «ανοίξει κάρτα» στην Άμεση Δράση κι αυτή με τη σειρά της να ενημερώσει την Τροχαία, με τη γυναίκα να απαντά αρνητικά.

Τότε, ενδεχομένως επειδή πίστεψε ότι το τροχαίο συνέβη πριν από λίγο και όχι τουλάχιστον 10 ώρες πριν, ο αστυνομικός φέρεται να την προέτρεψε να καλέσει η ίδια το «100» και την ασφαλιστική εταιρεία για να γίνει καταγραφή των ζημιών.

Άλλωστε, το «γιατί δεν κάλεσες το 100 όταν έγινε το τροχαίο;» ήταν μία ερώτηση που απεύθυναν οι αξιωματικοί του Τμήματος Τροχαίας Κηφισιάς στον γνωστό ηθοποιό, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να μην δίνει ουσιαστική απάντηση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καταγραφή κλήσεων στα αστυνομικά τμήματα -εν αντιθέσει με το «100»- το πιθανότερο είναι η κάθε πλευρά να δίνει δική της εκδοχή.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Πέραν της διάψευσης της αστυνομίας, οι ισχυρισμοί του ηθοποιού ότι ειδοποίησε μετά το ατύχημα δεν υποστηρίζονται και από άλλα γεγονότα. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν τις ζημιές στη Φιλοθέη, ανέφεραν πως ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τις ζημιές είχε εντοπιστεί.

Για τον λόγο αυτό, το βράδυ της Κυριακής κλήθηκαν και κατέθεσαν στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς. Αν είχαν ειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάληψη της ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό, δεν θα ενημερώνονταν από την αστυνομία, αλλά θα γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί και ποιος ήταν ο υπαίτιος.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Επίσης, η αστυνομία χρειάστηκε να διενεργήσει έρευνα, μέσα από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό για να οδηγηθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη, κάτι που μάλλον δεν θα χρειαζόταν εάν ο ίδιος είχε έγκαιρα ενημερώσεις τις Αρχές για το τι είχε συμβεί.

Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό του οχήματος που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ένα πολυτελές Ford Raptor, το οποίο και είχε αφήσει 500 μέτρα από το σημείο που έγινε το ατύχημα, με εμφανή σημάδια φθοράς πάνω του.

Η ταυτοποίηση του οχήματος που οδήγησε στον κ. Μπισμπίκη έγινε το απόγευμα της Κυριακής και τότε η αστυνομία άρχισε να τον αναζητά, ενώ στη συνέχεια εκείνος ανταποκρίθηκε και παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Το κρητικό γλέντι και το αλκοτέστ

Λίγες ώρες πριν τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης εθεάθη να διασκεδάζει σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, με τον ηθοποιό μάλιστα να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν.

Βίντεο ντοκουμέντο από το γλέντι που βρισκόταν ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο. pic.twitter.com/m0dDlbXbjs — Flash.gr (@flashgrofficial) September 29, 2025

Εύλογη είναι η υπόθεση ότι ο ηθοποιός πιθανότατα να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν προκάλεσε το ατύχημα, με την αστυνομία ωστόσο να τονίζει ότι το αλκοτέστ πραγματοποιείται στον υπαίτιο την ώρα ή λίγο μετά το συμβάν και όχι ένα 24ωρο αργότερα, οπότε και συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Ερωτηθείς για το θέμα, σε συνέντευξή του στο Action24, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, επισήμανε: «Το αλκοτέστ γίνεται την "θερμή" ώρα. Την ώρα που γίνεται το συμβάν. Το σωστό θα ήταν εκείνη τη στιγμή, την ώρα της σύγκρουσης να καλούσε ο δράστης την Τροχαία, το 100 και στη συνέχεια να ακολουθούσαν όλες οι ενέργειες, το αλκοτέστ, το αυτόφωρο».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ακόμα ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας -σε αντίθεση με τον προηγούμενο- προβλέπει ποινική δίωξη για την εγκατάλειψη οχημάτων μετά από ατύχημα.

«Γι’ αυτό υπήρξε το αυτόφωρο, γι' αυτό ορίστηκε δικάσιμος μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Από εκεί και πέρα, δεν είμαι αξιωματικός υπηρεσίας, ούτε συμμετέχω στη δικαστική διαδικασία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές και ό,τι άλλο έχει γίνει από αυτή την ταραχή που υπέστησαν», ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.