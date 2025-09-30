Της πήραν το δίπλωμα για 40 μέρες - Μπήκε στη ΛΕΑ ξανά 4 ημέρες μετά και τώρα το χάνει για 1,5 χρόνο

Δεν φαίνεται να έμαθε από τα λάθη της μία 40χρονη, η οποία «πιάστηκε» να οδηγεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) της Αττικής Οδού δύο φορές σε διάστημα λίγων ημερών και ενώ της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/9) αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού συνέλαβαν την 40χρονη γυναίκα, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η ίδια 40χρονη είχε τελέσει την ίδια παράβαση μόλις πριν από 4 ημέρες. Μάλιστα, της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Νέο πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Το νέο της παράπτωμα οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 18 μήνες. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τι είναι η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει η ονομασία της και πρέπει όλοι να τηρούμε απαρέγκλιτα όσα προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αττική Οδό, η οδήγηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) απαγορεύεται σε όλα τα οχήματα. Επιτρέπεται μόνο στα οχήματα επείγουσας ανάγκης, δηλαδή το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική και την Τροχαία, καθώς και στα ειδικά οχήματα οδικής ασφάλειας και συντήρησης των αυτοκινητόδρομων και οδών ταχείας κυκλοφορίας. Η στάση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μία στις δέκα συγκρούσεις προκαλούνται από αυτοκίνητα σταματημένα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης!

Πότε να σταματήσετε στη Λ.Ε.Α;

Μόνο στις 3 παρακάτω περιπτώσεις:



Αν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει βλάβη

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αν σας σταματήσει η Τροχαία

Στην περίπτωση βλάβης του αυτοκινήτου σας

Μόλις αντιληφθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει κάποιο πρόβλημα, βγείτε από τον αυτοκινητόδρομο στην πλησιέστερη έξοδο και, αφού σταματήσετε με ασφάλεια, καλέστε την οδική βοήθεια.

Αν πρέπει να σταματήσετε αμέσως, μπείτε στη Λ.Ε.Α και σταματήστε με αναμμένα τα αλάρμ.

Παρκάρετε όσο πιο δεξιά μπορείτε στη Λ.Ε.Α, και όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μία από τις συσκευές επείγουσας ειδοποίησης, αν εντοπίσετε μία κοντά σας.

Εάν το όχημά σας είναι σε θέση να κινηθεί, οδηγήστε το σε σημείο του δρόμου όπου υπάρχει δεξιά στηθαίο ασφαλείας και σταθμεύεστε.

Μη μένετε ποτέ μέσα στο αυτοκίνητό σας, αλλά βγείτε από τη δεξιά πόρτα του συνοδηγού, περάστε το στηθαίο ασφαλείας και σταθείτε πίσω από αυτό.

Μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι τη βλάβη.

Καλώντας σε βοήθεια

Χρησιμοποιήστε είτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέστε την υπηρεσία του αυτοκινητόδρομου (1024 για την Αττική Οδό), είτε την πλησιέστερη συσκευή επείγουσας ειδοποίησης.

Δώστε με σαφήνεια το στίγμα σας (αν βρίσκεστε στην Αττική Οδό, αναζητήστε την πράσινη πλευρική μικρή πινακίδα και αναφέρετε τα στοιχεία που αναγράφει, έτσι ώστε να σας εντοπίσουν άμεσα).

Περιμένοντας την οδική βοήθεια

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες του σταματημένου οχήματος έχουν βγει από αυτό και περιμένουν έξω από το στηθαίο ασφαλείας. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο (π.χ. ηλικιωμένος) δεν μπορεί να βγει από το όχημα, παραμένει στη θέση του με τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.

Τα κατοικίδια θα πρέπει να παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Έκτακτη Ανάγκη

Αν έχετε εμπλακεί σε σύγκρουση, μετακινήστε, εάν είναι δυνατόν, το όχημά σας στη Λ.Ε.Α και ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να καλέσετε σε βοήθεια.

Αν σας σταματήσει η Τροχαία

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανάψει το φλας και τα αλάρμ σας και σταματήστε στο σημείο που σας υποδεικνύεται.

Πότε να μην σταματήσετε στη Λ.Ε.Α;

Εκτός από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, μη σταματάτε ποτέ στη Λ.Ε.Α π.χ. για να μελετήσετε κάποιο οδικό χάρτη, να δείτε τη θέα, να μιλήσετε στο τηλέφωνο κ.λπ.

Μην περπατάτε ποτέ πάνω στη Λ.Ε.Α.

Μη σταματάτε για να βοηθήσετε κάποιο άλλο όχημα που είναι ήδη σταματημένο στη Λ.Ε.Α. Αφήστε τους επαγγελματίες να επέμβουν!

Ποιοι επιτρέπεται να οδηγούν στη Λ.Ε.Α;

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΚΟΚ, “η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών”. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της Λ.Ε.Α, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαγορεύεται.

Δυστυχώς, στην Αττική Οδό έχουν σημειωθεί παραβάσεις της κυκλοφορίας στη Λ.Ε.Α, με αποτέλεσμα τη σοβαρή παρακώλυση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.



Χρησιμοποιώντας χωρίς λόγο τη Λ.Ε.Α για στάση ή οδηγώντας παράνομα σε αυτή, εμποδίζετε τη διέλευση των οχημάτων επείγουσας ανάγκης που συχνά σπεύδουν για τη σωτηρία κάποιων συνανθρώπων σας! Θα μπορούσε στη θέση τους να είστε εσείς ή κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα…