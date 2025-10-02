Νέο δίκτυο με κάμερες της Τροχαίας θα επιτηρεί όλο το 24ωρο - Πού είναι τοποθετημένες

«Έξυπνες» κάμερες στους δρόμους της Αττικής: Νέα εποχή στην οδική ασφάλεια. Η Αττική μπαίνει σύντομα σε μια νέα εποχή στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με την τοποθέτηση 388 «έξυπνων» καμερών σε 100 κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Το μέτρο, που υλοποιείται από την Τροχαία σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε δρόμους όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Γύγο, εκπρόσωπο της Τροχαίας, οι κάμερες θα εγκατασταθούν σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και ιστορικό σοβαρών τροχαίων, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Κηφισού, η Συγγρού, η Βουλιαγμένης, η Αμαλίας, η Αθηνών και η Ποσειδώνος. Επιπλέον, κρίσιμα σημεία όπως το Χαϊδάρι, η Καλλιθέα, ο Άλιμος και οι οδικές αρτηρίες προς το λιμάνι του Πειραιά θα καλυφθούν επίσης από το νέο σύστημα επιτήρησης.

eurokinissi

Οι «έξυπνες» κάμερες δεν περιορίζονται στον έλεγχο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, αλλά θα καταγράφουν και επικίνδυνες πρακτικές όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, καθώς και υπερβολικές ταχύτητες. Πρόκειται για παραβάσεις που, σύμφωνα με τα στατιστικά της Ελληνικής Αστυνομίας, ευθύνονται για τη συντριπτική πλειονότητα των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα.



Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η άμεση ειδοποίηση του παραβάτη, μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr και της εφαρμογής στο κινητό του. Έτσι, μειώνεται η χρονοκαθυστέρηση που υπήρχε με την παραδοσιακή αποστολή κλήσεων και ο οδηγός ενημερώνεται γρήγορα για την παράβαση που έχει καταγράψει η κάμερα.



Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι κάμερες είναι σχεδιασμένες να καταγράφουν αποκλειστικά το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην αποτυπώνονται οι επιβάτες. Η τεχνολογία τους επιτρέπει υψηλής ανάλυσης λήψεις ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, εξασφαλίζοντας ότι η επιτήρηση θα είναι συνεχής, 24 ώρες το 24ωρο.

Κάμερες παρακολούθησης/φωτό unsplash

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, η οποία περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις στις υποδομές, ενημερωτικές καμπάνιες για την οδική ασφάλεια και αυστηρότερη αστυνόμευση. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τους υψηλότερους δείκτες τροχαίων στην Ευρώπη, παρά τη σταδιακή μείωση των τελευταίων ετών.



Η εφαρμογή των «έξυπνων» καμερών θεωρείται από τις Αρχές κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης των τροχαίων. Όπως τονίζουν στελέχη της Τροχαίας, το ζητούμενο δεν είναι η τιμωρία των οδηγών, αλλά η αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και η δημιουργία μιας κουλτούρας σεβασμού στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι νέες κάμερες. Γράφουν για ζώνη, κρανος, κόκκινο, ταχύτητα, κινητό και έχουν τοποθετηθεί: