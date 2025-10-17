Στο μάτι της κάμερας: Η Αθήνα αποκτά «έξυπνο» δίκτυο καταγραφής παραβάσεων

Η Αθήνα μπαίνει σε μια νέα εποχή στην παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με την τοποθέτηση εκατοντάδων «έξυπνων» καμερών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Οι νέες αυτές συσκευές, που εντάσσονται σε ένα εκτεταμένο σχέδιο οδικής ασφάλειας, φέρνουν προηγμένες τεχνολογίες αναγνώρισης και καταγραφής, σχεδιασμένες να ενισχύσουν την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιώσουν την πειθαρχία των οδηγών.

Ένα δίκτυο τεχνολογίας αιχμής

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το flash.gr, σε συνδυασμό με στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υποδομών, το νέο δίκτυο καμερών περιλαμβάνει περίπου 388 συσκευές, οι οποίες θα καλύψουν 100 καίρια σημεία του λεκανοπεδίου. Η εγκατάστασή τους εντάσσεται σε ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 17,8 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας παραβάσεων.



Οι κάμερες θα βρίσκονται σε μεγάλες λεωφόρους όπως η Συγγρού, η Κηφισίας, η Ποσειδώνος και η Αθηνών, καθώς και σε περιοχές του Πειραιά και των δυτικών προαστίων. Η επιλογή των σημείων έγινε βάσει ιστορικών δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και παραβατικότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

Οι νέες κάμερες δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλαιότερες στατικές συσκευές φωτογράφησης. Πρόκειται για πολυλειτουργικά «έξυπνα» συστήματα, εξοπλισμένα με αισθητήρες υψηλής ευκρίνειας, που επιτρέπουν καταγραφή ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κακοκαιρίας.

Επιπλέον, ενσωματώνουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αλγορίθμους μηχανικής όρασης, οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίζουν αυτόματα διαφορετικά είδη παραβάσεων, χωρίς την ανάγκη άμεσης ανθρώπινης παρέμβασης στο σημείο.

Κάθε κάμερα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολλαπλές λήψεις (έως 5 φωτογραφίες) ανά περιστατικό, καθώς και σύντομο βίντεο τεκμηρίωσης, εξασφαλίζοντας έτσι επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Η ανάλυση των εικόνων επιτρέπει την ακριβή ανάγνωση πινακίδων κυκλοφορίας (μέσω OCR τεχνολογίας), ακόμη και αν το όχημα κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω ασφαλών καναλιών επικοινωνίας (VPN και κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων) προς τα κέντρα επεξεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς μεσολάβηση τρίτων. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί αυστηρή προστασία προσωπικών δεδομένων: οι κάμερες καταγράφουν μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην εμφανίζονται τα πρόσωπα οδηγών ή επιβατών, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τι εντοπίζουν

Το φάσμα των παραβάσεων που μπορούν να ανιχνεύσουν οι νέες κάμερες είναι ευρύ και περιλαμβάνει:

Παράβαση ερυθρού σηματοδότη

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Κίνηση σε λεωφορειολωρίδες

Παράνομη προσπέραση ή αλλαγή λωρίδας

Σε ειδικές περιπτώσεις, το σύστημα δύναται να διασταυρώνει τις πινακίδες με τις βάσεις δεδομένων της Τροχαίας, για τον εντοπισμό ανασφάλιστων ή καταζητούμενων οχημάτων.

Αντοχή και λειτουργικότητα 24/7

Οι κάμερες έχουν σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία όλο το 24ωρο, με αυτόματη προσαρμογή στις συνθήκες φωτισμού. Διαθέτουν ανθεκτικά περίβλημα και προστασία από βανδαλισμούς, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμη και σε απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα.



Η λειτουργία και η εποπτεία του συστήματος θα ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία, με την Περιφέρεια Αττικής να έχει την τεχνική διαχείριση των υποδομών. Η συντήρησή τους θα γίνεται περιοδικά από εξειδικευμένα συνεργεία, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία και την ακρίβεια καταγραφών.

Ζητήματα και προκλήσεις

Η εγκατάσταση των νέων καμερών έχει προκαλέσει συζητήσεις και προβληματισμούς, κυρίως γύρω από το ζήτημα της ιδιωτικότητας και της διαχείρισης των δεδομένων. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το σύστημα είναι απολύτως σύμφωνο με το νομικό πλαίσιο, αρκετοί πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο καταχρηστικής χρήσης ή διαρροής πληροφοριών.

Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η αξιοπιστία των αυτόματων καταγραφών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται σωστή ρύθμιση και συνεχής επανέλεγχος των αλγορίθμων, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες αναγνωρίσεις πινακίδων ή ψευδείς καταγραφές.

Παρά τις επιφυλάξεις, ωστόσο, το έργο θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της οδικής αστυνόμευσης. Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι η χρήση «έξυπνων» καμερών συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην ενίσχυση της υπευθυνότητας των οδηγών.

Συνοψίζοντας, οι νέες κάμερες στην Αθήνα δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη μέτρο ελέγχου. Είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής στους δρόμους της πόλης. Με τη σωστή εφαρμογή και διαφάνεια στη λειτουργία τους, μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύτιμο εργαλείο για μια πιο ασφαλή και πολιτισμένη κυκλοφοριακή καθημερινότητα.