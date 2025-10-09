Κυρανάκης: «Τα πρόστιμα που καταγράφονται από κάμερες έχουν ξεκινήσει» - Τι είπε για Σαμαρά, Τσίπρα

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην εκπομπή του Action24, «Πίσω από τις γραμμές».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κάμερες που θα προστεθούν στους δρόους της Αθήνας, τις επιλογές της κυβέρνησης για το ξήλωμα των καλωδίων του τρόλει αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

«Διαφωνούμε με την απόφαση της Hellenic Train για τις αποζημιώσεις»

Ξεκινώντας, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα των αποζημιώσεων για τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη και την απόφαση της Hellenic Train να ασκήσει αναίρεση της απόφασης για αποζημίωση.

«Διαφωνούμε με την απόφαση της Hellenic Train. Έστειλα πριν 20 μέρες, επιστολή στην διοίκηση του ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκηθεί αναίρεση. Όπως και δεν έγινε. Σεβόμενοι ως πολιτεία τον πόνο και την δικαστική πορεία που έχουν μπει οι συγγενείς. Πρέπει να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις γρήγορα. Αυτή η απόφαση αποτελεί οδηγό και για τις επόμενες» εξήγησε και πρόσθεσε πως «η Hellenic Train είναι ιδιωτική εταιρεία 100% με ξένο μέτοχο και με αυτή την επιλογή εμείς διαφωνούμε. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα είπα και το εννοώ ότι θα έχω ανοιχτό δίαυλο με τους συγγενείς. Κάτι που δεν είναι γνωστό είναι ότι βρήκαμε μια λύση στο πρόβλημα των υπαλλήλων του κυλικείου, οι συγγενείς αυτών ταλαιπωρήθηκαν πολύ διότι δεν ανήκαν στην Hellenic Train αλλά ούτε και στο Δημόσιο, δεν υπήρχε καμία νομοθετική πρόβλεψη για αυτούς. Δώσαμε τελεσίδικο στην Hellenic Train και τελικά νομοθετήσαμε και τους υποχρεώσαμε».

«Θα απελαθεί» ο μετανάστης από το Ιράκ

Όσον αφορά, το πρόσφατο περιστατικό με τον μετανάστη από το Ιράκ που έδειρε έναν εργαζόμενο της ΣΤΑΣΥ. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε «αυτός ο τύπος έχει μπει παράνομα στη χώρα το 2019 και έχει καταδικαστεί και για άλλες πράξεις. Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου ήταν σε σταθμό μετρό όπου έκανε αντίστοιχα πράγματα και συνελήφθη. Καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση και χθες ήταν η πρώτη μέρα που βγήκε από τη φυλακή και έκανε τα ίδια. Θέλω να συγχαρώ τους υπαλλήλους του μετρό που περιόρισαν αυτόν τον εγκληματία. Οδηγήθηκε στο Α.Τ. και έχουμε την εκδίκαση υπόθεσης που είναι άλλοι 10 μήνες φυλάκισης. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η διαδικασία αναστολής καθεστώτος ασύλου. Είναι θέμα χρόνου η απέλαση»

Οι παραβάσεις που θα καταγράφονται στις κάμερες

Σε ερώτηση για τις νέες κάμερες που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του λεκανοπεδίου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε «είναι παράνομο να καταγράφουν οι κάμερες τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου; Η βεβαίωση παράβασης αφορά μόνο τον οδηγό, κανέναν άλλον. Τα πρόστιμα έχουν ξεκινήσει. Στις πρώτες κάμερες εκπαιδεύεται ο αλγόριθμός τους με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε στη Μεσογείων τέτοια κάμερα. Κάθε μήνα θα βλέπουμε το δίκτυο να μεγαλώνει. Μέσα στον Οκτώβριο θα έρθουν οι πρώτες κλήσεις μέσω του gov. Υπάρχουν διάφορες κάμερες. Υπάρχουν κάμερες που βλέπουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση κράνους, όριο ταχύτητας που είναι μια ενότητα παραβάσεων και υπάρχουν και άλλες κάμερες που επιβλέπουν συγκεκριμένα σημεία, όπως η λωρίδα έκτακτης ανάγκης».

Για το ενδεχόμενο αν θα υπάρξουν λάθη, ο ίδιος υποστήριξε πως «μεγάλη σημασία σε αυτό έχει η εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Όσα περισσότερα δεδομένα, υπάρχουν τόσο καλύτερα εκπαιδεύεται, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν θα υπάρχουν λάθη αλλά θα υπάρχει και ψηφιακή ένσταση. Θα φτιάξουμε ένα δίκτυο και καλούμε και τους δήμους σε αυτό, γιατί θα έχουν έσοδα».

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης έδωσε απαντήσεις για το ξήλωμα των καλωδίων του τρόλεϊ: «Η κατάσταση με τα καλώδια είναι τραγική, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Πέρα από τραγική είναι ακριβή και επικίνδυνη. Αυτά τα καλώδια καίνε ρεύμα ακόμα και όταν δεν περνάει ένα τρόλεϊ, δεύτερον χρειάζονται τα καλώδια τακτική συντήρηση και τρίτον επειδή πλησιάζουν στο τέλος του χρόνου ζωής τους, χρειάζονται 20 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάστασή τους. Στην τιμή των δυο καινούργιων τρόλεϊ μπορούμε να πάρουμε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Άρα πυκνότητα στόλου, άρα μεγαλύτερη συχνότητα άρα λιγότερη αναμονή για τον επιβάτη. Το σχέδιο είναι να ξηλώσουμε όλα τα καλώδια από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά».

Τα σχόλια για Τσίπρα και Σαμαρά

Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τους Αντώνη Σαμαρά και Αλέξης Τσίπρας. Συγκεκριμένα, για τον πρώτο ανέφερε: « Είναι ένα άνθρωπος που θρέφω εκτίμηση. Μου έδωσε τη δυνατότητα να μπω στα ψηφοδέλτια. Σίγουρα ψηφοφόροι του Αντώνη Σαμαρά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Αν κάποια στιγμή γίνει το κόμμα θα αφαιρεθούν από τα ποσοστά μας. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά δεν βλέπουν την μεγάλη εικόνα. Τον παρέσυραν και δεν πήγε στην εκδήλωση Στυλιανίδη» είπε χαρακτηριστικά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε «κάθε πολιτικός αρχηγός έχει δικαίωμα να δοκιμάσει την τύχη του. Η επιστροφή Τσίπρα σημαίνει δυο πράγματα. Την αποτυχία των κομμάτων που φτιάχτηκαν στην εποχή μετά του Τσίπρα και ότι, πλέον, θα μπορούμε να συγκρίνουμε πεπραγμένα και πολιτικές αντιθέσεις».