ΣΥΡΙΖΑ: Τι έκανε ο Φάμελλος όταν ενημερώθηκε για την παραίτηση Τσίπρα - Γιατί δεν είδε τον Πολάκη

Τη «φωτιά» που «σιγοκαίει» στην Κουμουνδούρου μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να «σβήσει» ο Σωκράτης Φάμελλος, προτού μετατραπεί σε «πυρκαγιά» και δεν αφήσει τίποτα όρθιο στο πάλαι ποτέ ισχυρό κόμμα του προοδευτικού χώρου.

Ψύχραιμη στάση των πρώτων λεπτών



Η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί, έγινε γνωστή στον Σωκράτη Φάμελλο λίγα λεπτά πριν σταλεί η επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τη ψυχραιμία του και σύμφωνα με πληροφορίες, συνέχισε το πρόγραμμα του.

Μάλιστα, λίγο αργότερα τηλεφώνησε στους ηγέτες των κομμάτων της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, ενημερώνοντας τους για την πρωτοβουλία του να ζητήσουν από κοινού την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου – όπως και έγινε.



Τηλεφωνικά με τους «ισχυρούς»



Δεν περνάει, πάντως, απαρατήρητο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν προγραμμάτισε συναντήσεις με τους Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά, στον κύκλο των επαφών που πραγματοποιεί με βουλευτές του κόμματος, αρκούμενος σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους δύο ισχυρούς «παίχτες».

Το σοκ της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα, ήταν μεγάλο στην Κουμουνδούρου. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όμως ούτε τα στελέχη που βρίσκονται πραγματικά κοντά του δεν περίμεναν ότι θα το έπραττε σε αυτό τον χρόνο.

Ούτε, φυσικά, ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος. Από την πρώτη, πάντως, στιγμή προσπάθησε να διατηρήσει τη ψυχραιμία του και να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα, αλλά και τις «φυγόκεντρες» τάσεις. Και εν μέρει, τα κατάφερε, πραγματοποιώντας κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές του κόμματος.



Ωστόσο, από αυτό τον κύκλο επαφών, εξαιρέθηκαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, δηλαδή οι δύο ισχυρότεροι εσωκομματικοί «παίχτες». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε μαζί τους τηλεφωνική επικοινωνία, από τις πρώτες ώρες της παραίτησης Τσίπρα, συζητώντας μαζί τους το ύφος και τον τόνο της δήλωσης του.



Όμως, αρκετοί στην Κουμουνδούρου -ανάμεσα στους οποίου και βουλευτές που συνάντησαν τα τελευταία 24ωρα τον Σ.Φάμελλο- θεωρούν ότι ο λόγος που δεν έγιναν οι συναντήσεις αυτές, είναι η σκληρή γραμμή έναντι του Αλέξη Τσίπρα, την οποία έχει υιοθετήσει ο χανιώτης βουλευτής και σε μικρότερο βαθμό, ο Νίκος Παππάς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα συνεχίσει τα κατ’ ιδίαν ραντεβού με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνοντας σήμερα αυτόν τον «κύκλο» των επαφών, που άνοιξε την επομένη κιόλας της παραίτησης Τσίπρα. Ανάμεσα στους βουλευτές που θα υποδεχθεί στο γραφείο του, βρίσκονται ο Γιώργος Καραμέρος και η Κατερίνα Νοτοπούλου – αν και η θεσσαλονικιά βουλευτής δεν είναι βέβαιο πως θα βρίσκεται στην Αθήνα.

Διαφορετική οπτική μεταξύ Πολάκη - Παππά

Ο Παύλος Πολάκης και τα στελέχη που βρίσκονται κοντά του «ακονίζουν μαχαίρια», περιμένοντας να ανεβάσουν τους τόνους στα ύψη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.



Πάντως, Πολάκης-Παππάς δεν είχαν την ίδια άποψη ως προς την ανάγκη να συνεδριάσει άμεσα το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κρητικός βουλευτής ζητούσε άμεσα να μαζευτεί η Πολιτική Γραμματεία, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος συμφωνούσε με άλλους κορυφαίους, που πίστευαν ότι θα έπρεπε να «ξεθυμάνει» κάπως, το τεταμένο κλίμα των πρώτων ημερών.