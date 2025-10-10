Η πρώτη συνέντευξη Τσίπρα μετά από την παραίτηση - Ανακοινώνεται και ο τίτλος του βιβλίου

Ο άνθρωπός μου, που κοιμάται και ξυπνάει με την αγωνία για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και το μέλλον του χώρου, τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε μια διαρκή νευρικότητα.

Η παραίτηση Τσίπρα φταίει γι' αυτό. Και το γεγονός ότι ο χώρος είχε ούτως ή άλλως μια ασυντόνιστη πυξίδα που πλέον δείχνει να έχει εκτροχιαστεί εντελώς.

Περιχαρής όμως χθες το βράδυ με κάλεσε στο τηλέφωνο για να μου πει ότι το Σάββατο ο Αλέξης ο Τσίπρας δίνει την πρώτη του συνέντευξη μετά από την δήλωση παραίτησης.

Στην Εφημερίδα των Συντακτών θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός για να εξηγήσει καταρχάς το πως θα κάνει τη δική του «πορεία προς τον λαό» και ίσως με την ευκαιρία να στείλει και κάποιο μήνυμα σε όλους εκείνους που βρίσκονται ένα βήμα πριν από το να στήσουν αντίσκηνα έξω από την Αμαλίας.

Τα... χαρμόσυνα νέα όμως δεν σταματούν εδώ. Όπως έμαθα, ο εκδοτικός οίκος που έχει αναλάβει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα (Gutenberg) βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Δηλαδή, ημερομηνία κυκλοφορίας και φυσικά τον τίτλο του βιβλίου.

Γιατί, όπως έχουμε γράψει, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης, εντός αλλά και εκτός συνόρων, που καίγεται να διαβάσει αυτά που έχει να αφηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός.