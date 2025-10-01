Οι Γερμανοί (και όχι μόνο) θέλουν να διαβάσουν το βιβλίο του Τσίπρα

Δεν πρόλαβε καλά, καλά να επισημοποιηθεί η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, από τον οίκο «Gutenberg» και αμέσως άρχισαν να «σπάνε» τα τηλέφωνα. Τόσο στο «στρατηγείο» τη λεωφόρου Αμαλίας, όσο και στον εκδοτικό οίκο.

Όπως με ενημέρωσε ένα «πουλάκι» που τριγυρίζει πέριξ της πλατείας Συντάγματος, είδη εκδοτικοί οίκοι από το εξωτερικό έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να πάρουν τα δικαιώματα και να εκδώσουν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού για τη χώρα τους.



Το εν λόγω «πουλάκι», μου είπε ότι οι πρώτες ανεπίσημες κρούσεις έγιναν από τη Γερμανία (δεν το περίμενε κανείς), την Ιταλία, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα όσο μιλούσαμε, να το ζήτησαν και από αλλού.

Εννοούσε τη Γαλλία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο φημισμένο πανεπιστήμιο της Σορβόννης.



