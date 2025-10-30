Παλλήνη: Χειροπέδες σε 26χρονο που έτρεχε με 174 χλμ την ώρα - Δεν είχε ούτε καν δίπλωμα

Κατά 94 χλμ. είχε ξεπεράσει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ένας 26χρονος ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας να κινείται στην περιφερειακή του Υμηττού με 174χλμ/ώρα το βράδυ της Τετάρτης (29/10). Μάλιστα, το έκανε αυτό ενώ στερούνταν άδειας οδήγησης!

Αναλυτικά, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ (Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) τον «χτύπησε» με το ραντάρ στην περιοχή της Παλλήνης, να έχει βάλει... φωτιά στο οδόστρωμα.

Στο συγκεκριμένο σημείο το ανώτατο όριο είναι 80χλμ/ώρα με τον 26χρονο να κινείται 174χλμ/ώρα, κάτι που προκαλούσε κίνδυνο τόσο στον ίδιο όσο και στους άλλους οδηγούς. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ συνελήφθη και σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής. Ο 26χρονος οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη για να του επιβληθούν επιπλέον ποινές.