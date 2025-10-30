Άγρια κόντρα Κικίλια-Μπακογιάννη για τον λιμενάρχη Χανίων: «Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο»

Αιχμηρή απάντηση στην Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε η βουλευτής Χανίων για την ΕΔΕ σχετικά με τον ξυλοδαρμό 72χρονου από έναν 36χρονο σε γκαράζ πλοίου.

Ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real 97.8 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε ένα κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών και είθισται σε μία ΕΔΕ να μην παραμέμει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ η οποία μεταξύ άλλων είπε πως «διατάχθηκε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί».

Όπως είπε η κ. Μπακογιάννη η απόφαση έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια σε όλα τα Χανιά γιατί ο λιμενάρχης βγαίνει στη σύνταξη σε δυο μήνες, έχει υπηρετήσει όλα τα χρόνια στο Λιμενικό Σώμα και διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό τους προηγούμενους μήνες κρατώντας και την τάξη στα καράβια της γραμμής.

Μάλιστα η ίδια μίλησε για «παρορμητική απόφαση» επικαλούμενη και δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά των φαινομένων αλαζονείας. «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, δεν την ασκείς με αλαζονεία. Αυτή η εποχή έχει περάσει» προσέθεσε.

Παύλος Μαρινάκης: Ούτε αλαζονεία, ούτε τιμωρητική διάθεση

Να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στον Βασίλη Κικίλια και την Ντόρα Μπακογιάννη προσπάθησε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας αλλά δεν υπάρχει και τιμωρητική διάθεση για να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε από τις μεταναστευτικές ροές» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.