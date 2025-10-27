Άγριος ξυλοδαρμός σε πλοίο στο Λιμάνι Χανίων: Διατάχθηκε ΕΔΕ - Απομάκρυνση του Λιμενάρχη

Η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) διατάχθηκε για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου μέσα στο γκαράζ του πλοίου την ώρα που κατέπλεε στο λιμάνι των Χανίων.

Μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών, αλλά και των μελών του πληρώματος, ένας 72χρονος δέχτηκε επίθεση από 36χρονο, την ώρα που και οι δύο είχαν τα αυτοκίνητά τους στο γκαράζ του πλοίου.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε, επειδή ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Τι συνέβη

Όλα ξεκίνησαν όταν ενώ το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων, οι οδηγοί κλήθηκαν να μεταβούν στο γκαράζ για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Ο 36χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου άργησε να κατέβει στο γκαράζ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση μεταξύ των υπόλοιπων οδηγών. Όταν κατέβηκε, του ζήτησαν τον λόγο της αργοπορίας του και τότε ο 36χρονος αντέδρασε βίαια.

Ο 72χρονος που δέχτηκε τον ξυλοδαρμό, προσπάθησε να βρει ένστολο να καταγγείλει το περιστατικό μόλις κατέβηκε από το πλοίο, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.