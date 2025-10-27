Χανιά: Διασωληνωμένος 11χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα 11χρονο αγόρι από τα Χανιά, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά από ατύχημα με πατίνι.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) όταν ο 11χρονος έκανε πατίνι και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο κεφάλι και αφού τον διασωλήνωσαν, προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Patris.gr μετά το χειρουργείο οι γιατροί αποφάσισαν πως το 11χρονο παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προχώρησε στην διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή με τους γιατρούς να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του.