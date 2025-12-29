«Σαφάρι» ελέγχων αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας - Έπιασαν μεθυσμένη γυναίκα με... πατίνι

Εντατικούς ελέγχους για αλκοτέστ πραγματοποίησαν και το βράδυ της Κυριακής (29/12) κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί ενώ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, 11 άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ όπου τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.