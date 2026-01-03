Βίντεο με ΙΧ να παίρνει σβάρνα σταθμευμένα οχήματα – 7 φορές πάνω από το όριο το αλκοτέστ στον οδηγό

Ένας οδηγός στην Κηφισιά έπεσε με ταχύτητα πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια επιχείρησε να εξαφανιστεί. Όπως έγινε γνωστό είχε καταναλώσει αλκοόλ επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βίντεο που παρουσίασε το MEGA φαίνεται η πρώτη σφοδρή σύγκρουση. Ο 52χρονος οδηγός κάνει όπισθεν και συνεχίζει την τρελή πορεία του, από την Μεταμόρφωση στην Κηφισιά, προκαλώντας ζημιές σε επτά αυτοκίνητα.



«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ. Στην αρχή δεν δώσαμε σημασία γιατί πιστέψαμε ότι ήταν η εξώπορτα. Στο δεύτερο μπαμ που ακούσαμε, άνοιξα το θυροτηλέφωνο για να δω τι είχε συμβεί και είδα τον οδηγό να βρίσκεται με το αμάξι κάθετα στον δρόμο. Τότε άνοιξα την πόρτα, είδα το αμάξι μου που είχε χτυπηθεί, είχε σπάσει τον φράχτη, είχε πάει στο χωράφι και ο άνθρωπος έφυγε με το αμάξι. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, γιατί πέρασε Stop, πέρασε ανάποδα δρόμους… Αλήθεια, ευτυχώς που δεν σκότωσε άνθρωπο», είπε ο ιδιοκτήτης ενός εκ των επτά αυτοκινήτων.



Το σοκαριστικό σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (2/1). Το αυτοκίνητο με οδηγό τον 52χρονο κατεβαίνει την οδό Αργούς, πέφτει σε δέντρο, και μετά μπαίνει σε χωράφι και ξεκινάει μια τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, που καταλήγει επάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.



Όταν ακινητοποιήθηκε το όχημα που οδηγούσε ο 52χρονος, οι αστυνομικοί τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ διαπιστώνοντας πως έχει καταναλώσει αλκοόλ σε επίπεδο 1,86, δηλαδή επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.



Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρά το γεγονός ότι είχε χτυπήσει τόσα αυτοκίνητα δεν σταμάτησε την πορεία του και συνέχισε παραβιάζοντας STOP, πηγαίνοντας ανάποδα σε μονόδρομους μέχρι να τον σταματήσει η Τροχαία.



Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος καθώς και του άρθρου 47 για συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.