«Είναι ντροπή»: Οδηγός αντιδρά έντονα όταν βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι αμείλικτος, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν το έχουν καταλάβει ακόμη οι πολίτες, όπως φάνηκε και σε πρόσφατο μπλόκο της Τροχαίας.



Όταν οδηγός βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ, τόσο ο ίδιος, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του που τον συνόδευαν αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας και ζητώντας τον λόγο από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο μπλόκο.



«Είναι 24 το όριο και είμαι 27 και έχω πιεί;» λέει σε έντονο ύφος ο οδηγός και συνεχίζει: «Φίλε μου δεν έχω πιει. Έχω πιει δύο ποτά μόνο κι έχω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου και τον κουνιάδο μου μέσα».



Η γυναίκα από την πλευρά της φώναζε στους αστυνομικούς: «Ντροπή, εσείς στην ηλικία που είστε δεν έχετε πιει ποτέ δύο ποτήρια κρασί;», ενώ ο δεύτερος άνδρας φώναζε: «Ταλαιπωρείτε τον κόσμο για το τίποτα. Δεν είναι αυτή η δουλειά σας. Η δουλειά σας είναι να με προστατεύετε. Με 0,40, με 0,31 ή 0,32 βάλτον μέσα. Με 0,27; Σου δίνουν 900 ευρώ, κλέβουν εκατομμύρια. Σου δίνουν 900 ευρώ για να ασκείς εξουσία. Είναι ανήθικο».