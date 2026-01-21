Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος μοτοσικλετιστής - Έβρισε τους τροχονόμους επειδή του έβαλαν πρόστιμο

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 33χρονου μοτοσικλετιστή το μεσημέρι της Τρίτης (20/1) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι δικυκλιστές αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης βεβαίωσαν παραβάσεις του ΚΟΚ στον 33χρονο, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αποχωρώντας από το σημείο ο 33χρονος εξύβρισε τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου.

Δύο ακόμη συλλήψεις για παραβάσεις του ΚΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Το τελευταίο 24ωρο έγιναν ακόμη δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αφορούσαν τροχονομικές παραβάσεις.

Η μία αφορούσε έναν 60χρονο, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας και η άλλη συνδέεται με άτομο που οδηγούσε αυτοκίνητο, οι πινακίδες κυκλοφορίας του οποίου είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.