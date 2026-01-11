Χειροπέδες σε νεαρούς που έκαναν «αγώνες ταχύτητας» χωρίς δίπλωμα - Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Χειροπέδες σε τρία άτομα, ηλικίας από 26 έως 32 ετών, πέρασαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ μετά από επιχείρηση στη Δυτική Αττική για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας και επίδειξης με μοτοσικλέτες.

Πρόκειται για άτομα που δεν δίσταζαν να επιδεικνύουν τις πράξεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας βίντεο και φωτογραφίες όπου κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες ενώ σε άλλες περιπτώσεις κάνουν σούζες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους τρεις συλληφθέντες δεν είχαν καν δίπλωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα, ενώ πλέον αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες με βάση τον νέο ΚΟΚ.