Μαφιόζικη επίθεση στον Άγιο Δημήτριο – Πυροβολισμοί εναντίον ιδιοκτήτη ψητοπωλείου

Μαφιόζικη επίθεση - «μήνυμα» σημειώθηκε στις 02:40 τα ξημερώματα τςη Δευτέρας (12/1) σε ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο, με στόχο τον 70χρονο ιδιοκτήτη και τον 39χρονο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα τα οποία επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο προσέγγισαν το κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και με πιστόλι άνοιξαν πυρ εναντίον των δύο ανδρών αλβανικής καταγωγής.

Τα τραύματα τους είναι στα πόδια και κανένα εξ αυτών δεν κρίνεται επικίνδυνο, ενώ ο 70χρονος και ο 39χρονος μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για νοσηλεία και εξετάσεις.

Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ βρέθηκαν 4 κάλυκες των 9mm που θα σταλούν για ανάλυση στη ΔΕΕ.