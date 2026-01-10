Ομόνοια: Πίτμπουλ έγινε «όπλο» σε ληστεία – 32χρονος τραυματίστηκε

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ομόνοια, όταν ένας 21χρονος άνδρας χρησιμοποίησε τον σκύλο του, ένα μεγαλόσωμο πίτμπουλ, για να τραυματίσει και να ληστέψει έναν 32χρονο μικροεπαγγελματία στην οδό Μένανδρου, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη δουλειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει καταγωγή από το Ιράν και χρησιμοποιούσε συχνά τον σκύλο του ως «όπλο». Όταν εντοπίστηκε από την αστυνομία στην οδό Χαλκοκονδύλη, τράπηκε σε φυγή, αλλά συνελήφθη τελικά. Ο νεαρός είναι γνώριμος των αρχών, με προηγούμενες συλλήψεις για παρόμοια αδικήματα.

«Με έριξε κάτω και το σκυλί με δάγκωνε»

Το θύμα και η σύζυγός του περιέγραψαν την τρομακτική στιγμή: «Με ρώτησε τι έχω μέσα στην τσάντα μου και με τραβάει κάτω. Ο σκύλος πέφτει πάνω μου και με δάγκωνε, ενώ αυτός με χτυπούσε», είπε ο 32χρονος. Η σύζυγος πρόσθεσε: «Έδωσε εντολή στον σκύλο ‘τώρα πάρ’ τον’. Αν δουν ότι κάποιος μπορεί να αντισταθεί, τον επιτίθενται».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media σοκάρουν, δείχνοντας τις δαγκωματιές που δέχτηκε το θύμα στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την επίθεση.