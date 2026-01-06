«Ροζ Πάνθηρες» στη Χαλκιδική: Το βίντεο από την κινηματογραφική ληστεία των 580.000 ευρώ

Μια επιχείρηση με διεθνές άρωμα, που θυμίζει σενάριο αστυνομικής ταινίας, έλαβε τέλος με τη σύλληψη δύο μελών της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης «Ροζ Πάνθηρες». Οι δράστες, που τον περασμένο Σεπτέμβριο «σήκωσαν» κοσμήματα και ρολόγια αξίας σχεδόν 580.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Σάνη Χαλκιδικής, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο εξωτερικό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δράστες δεν χρειάστηκαν παρά λίγο περισσότερο από ένα λεπτό της ώρας για να «σηκώσουν» λεία αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ μέσα από το κοσμηματοπωλείο του ξενοδοχείου.

Το χρονικό της ένοπλης εφόδου

Ήταν 2 Σεπτεμβρίου 2025, όταν δύο μέλη της οργάνωσης εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο. Με την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν τους δύο υπαλλήλους και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άδειασαν τις προθήκες. Η λεία τους περιλάμβανε πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ.

Ενώ ο 48χρονος δράστης εισέβαλλε στο κατάστημα, ένας 46χρονος συνεργός του μαζί με μια άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, επιτηρώντας τον χώρο και παρέχοντας υποστήριξη στην επιχείρηση.

Πλαστά έγγραφα και ηλεκτρικά πατίνια

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποκάλυψε τον επαγγελματισμό και τη σχολαστικότητα της ομάδας. Οι «Πάνθηρες» είχαν φτάσει στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για τις μετακινήσεις τους νοίκιασαν οχήματα στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες, ενώ προέβησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου για να σχεδιάσουν κάθε λεπτομέρεια. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδίου τους ήταν η χρήση ηλεκτρικών πατινιών για τη γρήγορη και αθόρυβη προσέγγιση αλλά και τη διαφυγή τους από το σημείο της ληστείας.

Διεθνής συνεργασία και συλλήψεις

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε δυνατή χάρη στη στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με την EUROPOL και την ανταλλαγή πληροφοριών με αστυνομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων δραστών εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης. Ο 48χρονος συνελήφθη στη Βουλγαρία και ο 46χρονος στην Κροατία. Ο 48χρονος είναι παλιός γνώριμος των αρχών, καθώς είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για διαρρήξεις, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή της ομάδας σε παρόμοιες ληστείες στην Ευρώπη τα έτη 2024 και 2025.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται πλέον να εκδοθούν στην Ελλάδα για να έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της ομάδας.