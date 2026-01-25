Κτηνωδία στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο - Σκληρές εικόνες

Πολλές φορές οι λέξεις μοιάζουν πολύ φτωχές για να περιγράψουν το που μπορεί να φτάσει το αρρωστημένο μυαλό των ανθρώπων. Η είδηση που έρχεται από το Πυργάκι Τριφυλλίας, στη Μεσσηνία, είναι συγκλονιστική: άγνωστος ή άγνωστοι, σκότωσαν σκύλος και τον κρέμασαν από δέντρο, σύμφωνα με την καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας



Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στα Social Media ο Φιλοζωικός Όμιλος, άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.



Μάλιστα, στην καταγγελία ο Φιλοζωικός Όμιλος ανάρτησε και φωτογραφίες από το κτηνώδες έγκλημα.

Η ανάρτηση



«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε!



Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.



Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.



Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.



Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.



Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».