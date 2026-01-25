Κτηνωδία στην Μεσσηνία: Σκότωσαν σκύλο και τον κρέμασαν σε δέντρο - Σκληρές εικόνες
Ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας δίνει αμοιβή για πληροφορίες που σχετίζονται με την αποτρόπαια πράξη
Πολλές φορές οι λέξεις μοιάζουν πολύ φτωχές για να περιγράψουν το που μπορεί να φτάσει το αρρωστημένο μυαλό των ανθρώπων. Η είδηση που έρχεται από το Πυργάκι Τριφυλλίας, στη Μεσσηνία, είναι συγκλονιστική: άγνωστος ή άγνωστοι, σκότωσαν σκύλος και τον κρέμασαν από δέντρο, σύμφωνα με την καταγγελία του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στα Social Media ο Φιλοζωικός Όμιλος, άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.
Μάλιστα, στην καταγγελία ο Φιλοζωικός Όμιλος ανάρτησε και φωτογραφίες από το κτηνώδες έγκλημα.
Η ανάρτηση
«ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε!
Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.
Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.
Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.
Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.
Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».