Έκρηξη από φριτέζα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Υλικές ζημιές χωρίς τραυματίες

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι στην οδό Ηπείρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή φριτέζα. Η δύναμή της ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αναφέρει κανέναν τραυματισμό.