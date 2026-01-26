Έκρηξη από φριτέζα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Υλικές ζημιές χωρίς τραυματίες
Η έκρηξη έγινε γύρω στις 2 το μεσημέρι, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι στην οδό Ηπείρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή φριτέζα. Η δύναμή της ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αναφέρει κανέναν τραυματισμό.