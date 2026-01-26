Ελλάδα Άγιοι Ανάργυροι Αστυνομία Ζημιές

Έκρηξη από φριτέζα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Υλικές ζημιές χωρίς τραυματίες

Η έκρηξη έγινε γύρω στις 2 το μεσημέρι, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Eurokinissi
Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αγίους Αναργύρους προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι στην οδό Ηπείρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή φριτέζα. Η δύναμή της ήταν αρκετή για να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αναφέρει κανέναν τραυματισμό.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Άγιοι Ανάργυροι Αστυνομία Ζημιές

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader