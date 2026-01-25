«Μη με σκοτώνεις άλλο»: Ο πατροκτόνος της Γλυφάφαδας απειλούσε και τα αδέλφια του

Παρά το ότι ο δράστης φαινομενικά τηρούσε τους όρους της αποφυλάκισης του -μετά την δολοφονία της μητέρας του το 2014- δεν είχε εγκαταλείψει το σχέδιό του να σκοτώσει και τους δυο γονείς του. Ο 46χρονος που δολοφόνησε με μαχαίρι τον πατέρα του και στη συνέχεια τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου ήταν ένας ιδιαίτερα εσωστρεφής άνθρωπος, όπως λένε οι γείτονες, ενώ αντιμετώπιζε και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Είχε αποφυλακιστεί υπό όρους με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά τον Απρίλιο του 2018, όρους τους οποίους τηρούσε. Συγκεκριμένα, ο 46χρονος έπρεπε να διαμένει στο διαμέρισμα επί της οδού Γυθείου και να δίνει το παρών στο οικείο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα. Ο δράστης φέρεται πως τηρούσε τους περιοριστικούς όρους, καθώς είχε εμφανιστεί στο τμήμα της Γλυφάδας στις 16 Ιανουαρίου και έκτοτε κανονικά έδινε την παρουσία του.

Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής, για άγνωστο λόγο, καθώς οι γείτονες λένε πως δεν προηγήθηκε κάποιος καυγάς, δεν άκουσαν φασαρίες, πήρε το μαχαίρι και σκότωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια έβαλε τη σορό του μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει "βοήθεια Παναγία μου, σώσε με". Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, ήταν η ρουτίνα του, και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Έγινε μέσα στην πιλοτή, εκεί δίπλα που αφήνει ο πατέρας του το αυτοκίνητο, εκεί του την έστησε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε και πριν τον αποτελειώσει του είπε "παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο". Και μετά σιωπή. Ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου μόνο κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε» αναφέρει ο αυτήκοος μάρτυρας.

«Σκότωσα τους γονείς μου θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου»

Ο 46χρονος, καθ’ ομολογία δράστης, συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για το ίδιο άτομο που τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του με ένα μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Να σημειωθεί ότι στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες μετά το αποτρόπαιο έγκλημα ο 46χρονος δήλωσε: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο»