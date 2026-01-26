«Ο πατέρας προσπαθούσε να τον βγάλει από τη φυλακή»: Τραγική μαρτυρία για τον πατροκτόνο στη Γλυφάδα

Νέες μαρτυρίες ρίχνουν φως στην τραγωδία που σημειώθηκε στη Γλυφάδα το Σάββατο (24/1) όταν ένας 46χρονος άνδρας δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του με μαχαίρι και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό του στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Ο 46χρονος πατροκτόνος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του το 2014 και βρισκόταν εκτός φυλακής, κάνοντας χρήση ευεργετικών διατάξεων, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

«Εμείς δεν τον βλέπαμε και πολύ συχνά, δύο φορές το χρόνο το πολύ. Αλλά δεν το περιμέναμε, νομίζαμε ότι έπαιρνε τα φάρμακά του. Δεν μας έλεγε ποτέ για κάτι τέτοιο, δεν μας έλεγε ποτέ τι θέλει να κάνει, τι προβλήματα έχει με τον πατέρα», δήλωσε συγγενής του 46χρονου δράστη, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Τελευταία φορά έμενε στον Νέο Κόσμο, όχι με τον πατέρα του», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ο 46χρονος, εδώ και κάποιο διάστημα, είχε φύγει από το σπίτι που έμεναν μαζί με τον 80χρονο.

«Μας έλεγε ότι ο πατέρας του δεν τον θέλει. Αλλά όχι ότι είχαν τσακωθεί ή ότι του έκανε κάτι», σημείωσε ο συγγενής του 46χρονου πατροκτόνου.

«Ο πατέρας του είχε προσπαθήσει να τον βγάλει από τη φυλακή»

Από την πλευρά της, μία άλλη συγγενής του δράστη κάνει λόγο για προμελετημένο έγκλημα. «Θεωρώ ότι το είχε προσχεδιάσει γιατί τα τελευταία 2,5 χρόνια έμενε μόνος του, δεν έμενε με τον πατέρα του, και τις τελευταίες μέρες ξενοίκιασε το σπίτι που έμενε, έδωσε όλα του τα πράγματα, τις οικοσκευές, τα ρούχα, τα παπούτσια του».

«Ο πατέρας του κοιτούσε να τον βοηθήσει», είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε για τον 46χρονο: «Είχε φύγει μόνος του γιατί ο πατέρας του είχε διατάξει με εισαγγελική παραγγελία άλλες δύο φορές να μπει, τη μία στο Δρομοκαΐτειο και την άλλη στο Σωτηρία, αυτό τον είχε ενοχλήσει. Λέει, ο πατέρας μου θέλει να με κλείσει πάλι στο τρελοκομείο και έφυγε από το σπίτι και έμενε μόνος του».

«Εμείς δεν ξέραμε αν παίρνει τα φάρμακά του ή όχι, παρ' όλο που πηγαίναμε μαζί του και σε ψυχιάτρους», τόνισε η συγγενής του 46χρονου πατροκτόνου. Ανέφερε δε ότι ο πατέρας του είχε κάνει προσπάθειες για να τον βγάλει από τη φυλακή, στην οποία βρέθηκε αρχικά για τη δολοφονία της μητέρας του, νομίζοντας «ότι στο σπίτι θα είχε πιο καλή φροντίδα».

Από τη φυλακή στους περιοριστικούς όρους

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 46χρονου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού για τον Flash.gr.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή, όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, ο εν λόγω κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή 16 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναγνωρίζοντας του παράλληλα μειωμένο καταλογισμό, σε ποινή 16 ετών.

Ο 46χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο (Παρασκευοπούλου), η κάθε μέρα κράτησης στο ψυχιατρείο μέτρα διπλή, όποτε υπολογίζεται ότι εξέτισε κράτηση οκτώ ετών.

Κατόπιν αυτού, το Συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού αποφάσισε ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, οι ψυχίατροι των φυλακών Κορυδαλλού έκριναν ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Έτσι, ο 46χρονος σήμερα κατηγορούμενος νοσηλεύθηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του.

Έκτοτε, κατά τις ίδιες πηγές, δεν έχει καταγραφεί κάποια παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί ταυτόχρονα με την αποφυλάκιση του.