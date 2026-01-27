Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με 46χρονη που αγνοούνταν - Ομολογία για δολοφονία, έρευνα για δεύτερο θάνατο

Σοκ προκαλεί μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην οποία φέρεται να υπάρχει ομολογία ενός 52χρονου που αφορά τη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024. Οι έρευνες των Αρχών, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε αυτή την υπόθεση, καθώς στο ίδιο κτίριο εντοπίστηκε και δεύτερη σορός γυναίκας, γεγονός που εντείνει τους φόβους και για άλλα εγκλήματα.



Σύμφωνα με την ομολογία του, ο 52χρονος φέρεται να σκότωσε την 46χρονη στις 30 Οκτωβρίου 2024, στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενοχλήθηκε από τις φωνές της γυναίκας ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο και της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από ασφυξία. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι πέταξε τη σορό της στα απορρίμματα.

Σύμφωνα με το emakedonia, η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε στο δώμα του ίδιου κτιρίου η σορός δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από το καλοκαίρι του 2025. Για τον συγκεκριμένο θάνατο, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό, λέγοντας ότι η γυναίκα –επίσης τοξικοεξαρτημένη– πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ανέφερε πως, αντί να ειδοποιήσει τις Αρχές, μετέφερε και απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.



Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.