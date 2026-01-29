Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Πότε απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο και βιασμό των 2 γυναικών

Την εκδοχή του ασφυκτικού θανάτου ερευνούν ως επικρατέστερη οι Αρχές για την υπόθεση γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί δίωξη σε 52χρονο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τόσο τον θάνατο της συγκεκριμένης γυναίκας όσο και τον θάνατο μίας ακόμη γυναίκας, από κοινού με 50χρονο συγκατηγορούμενό του.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε εκτέλεση ενταλμάτων της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, για τις οποίες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες 24 ώρες, μετά την προθεσμία που έλαβαν.

Οι βαριές κατηγορίες

Συγκεκριμένα, διώκονται για θανατηφόρο βιασμό κατά συναυτουργία, κατηγορία που αφορά τον θάνατο 46χρονης γυναίκας και βασίζεται στην κατάθεση του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα πέθανε από ασφυξία κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης. Ο ίδιος φέρεται να ενέπλεξε στο περιστατικό και τον 50χρονο, ενώ ανέφερε ότι πέταξε τη σορό της 46χρονης σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, ο 52χρονος αντιμετωπίζει και δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σχετικά με τον θάνατο 42χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο δώμα της πολυκατοικίας. Προανακριτικά, ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και οι δύο γυναίκες αγνοούνταν επί μήνες και γνώριζαν τους κατηγορούμενους, καθώς φέρεται να έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα εγκληματικών ενεργειών στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, με τη σορό της δεύτερης να μεταφέρεται αργότερα στο δώμα.

Η εξαφάνιση της 46χρονης είχε δηλωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κατά την εκδοχή του 52χρονου, ο θάνατός της επήλθε στις αρχές Οκτωβρίου 2024. Αντίστοιχα, η 42χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Ιούλιο του 2025, με την εξαφάνισή της να δηλώνεται λίγες ημέρες αργότερα στη Νεάπολη – Συκιές.