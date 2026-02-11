«Έμεινα πάγος, είχε το όπλο δίπλα μου»: Η κατάθεση 19χρονης για την υπόθεση βιασμού στο ΑΤ Ομόνοιας

Με την κατάθεση της γυναίκας που καταγγέλει πως έπεσε θύμα βιασμού από δύο αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, ξεκίνησε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Όπως υποστήριξε η καταγγελλουσα, προσέγγισε τους αστυνομικούς εξώ από τον σταθμό του Θησείου για να τους ρωτήσει εάν η ίδια θα μπορούσε να έχει κάποιο πρόβλημα από έλεγχο που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας στο μαγαζί που εργαζόταν ανασφάλιστη. Οι αστυνομικοί την προέτρεψαν να τους ακολουθήσει στο ΑΤ Ομονοίας, όπου όπως είπε η καταγγελλουσα πήγε μετά από λίγη ώρα.

Όμως, όπως είπε, οι αστυνομικοί την οδήγησαν στα αποδυτήρια...

«Ξεκίνησα να είμαι καχύποπτη, αγχωμενη. Μόλις αποχώρησε ο Φ, κάθισε δίπλα μου ο Τ και άρχισε να με φιλάει. Στην αρχή δεν αντέδρασα. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, δεν είχε υπάρξει κάποιο φλερτ.

Στην αρχή δεν αντέδρασα, ήμουν σε σοκ. Όταν με φίλησε, τον φίλησα κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω».

Πρόεδρος: Φύγατε;

Μάρτυρας: Δεν μπόρεσα.

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Έβγαλε τη ζωνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας. Το έβαλε δίπλα μου. Εγώ φοβούμενη και επειδή ο πατέρας μου είναι βίαιος, από το σοκ που πέρασα είχα μείνει... Ήμουν παγωμένη δεν μπορούσα να κάνω τιποτα. Έβγαλε το όπλο, το ακούμπησε δίπλα μου

Πρόεδρος: Γιατί φοβηθήκατε;

Μάρτυρας: Φοβάμαι γενικά το ανδρικό φύλο λόγω της σχέσης με τον πατέρα μου;

Πρόεδρος: Παρόλα αυτά η επικοινωνία με το άλλο φύλο εδώ είναι φυσιολογική με τους αστυνομικούς αρχικά... μιλήσατε, αλλάξατε τηλέφωνα... Ενώ επικαλείστε ότι δεν έχετε υγιή ψυχολογία με το άλλο φύλο, μας λέτε ότι με τους αστυνομικούς δεν δυσκολεύεστε να γνωριστείτε.

Μάρτυρας: Ήταν αστυνομικοί, ήμουν στο τμήμα. Δεν με έβαλε ο νους όταν ήμουν 19 χρόνων στο ότι θα κακοποιηθώ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κακό συναίσθημα.

Πρόεδρος: Σας φίλησε και ανταποκρίθηκατε.

Μάρτυρας: Μετά. Στην αρχή όχι.

Πρόεδρος: Κανονικά δίνεις ένα χαστούκι και το καταγγέλεις!

Μάρτυρας: Έχετε δίκιο. Ωστόσο εγώ...

Πρόεδρος: Είστε μέσα στο τμήμα...

Μάρτυρας: Είναι το σωστό αυτό που λέτε, αλλά από το τόσο στρες , δεν με ρώτησε κανείς αν θέλω, πάγωσα, ήμουν σε ακινησία . Δεν μπορούσα να κλωτσήσω, να χτυπήσω, να δείξω ότι δεν συναινώ.

Πρόεδρος: Η συναίνεση δεν είναι πάντα λεκτική. Με τη συμπεριφορά δείχνω...

Μάρτυρας: Μα δεν υπήρχε φλερτ.

Πρόεδρος: Σας φίλα και τον φιλάτε και σεις.

Μάρτυρας: Κατέβασε το κεφάλι μου (...) .... Ήμουν σε σοκ, δεν μπορούσα να αντιδράσω, έλεγα γιατί είμαι εδώ γιατί γίνεται αυτό. Όταν υπάρχει φλερτ, υπάρχει ερώτηση... Σαν άμυνα μόνο κοκάλωσα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ, έτρεμαν τα χέρια μου τα πόδια μου. Μετά την (...) μου κράταγε το κεφάλι μου.

Μετά με άρπαξε με σήκωσε, με βάζει πάνω στο τραπέζι, μου σηκώνει τη φούστα... Εγώ φώναξα γιατί πόνεσα, μου λέει μη φωνάζεις. Είχα κλειστά τα μάτια και έλεγα πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που ζω;

Πρόεδρος: Σας κρατούσε το στόμα τα χέρια ;

Μάρτυρας: Όχι. Όμως ήμουν μπρούμυτα, ήμουν ακινητοποιημένη.

Πρόεδρος: Είχε πέσει πάνω σας;

Μάρτυρας: Ήταν όρθιος. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι.

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Είχα μείνει πάγος ψυχικά. Δεν πέρασε καν από το νου μου ότι θα γίνει αυτό.... Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δεν περνούσε από το μυαλό μου να κάνω το οτιδήποτε, να ρίξω αγκωνιά κάτι... Και ακαριαία πριν προλάβω να πω τι γίνεται, μπαίνει μέσα ο Φ.... Του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη θέληση μου. Ουσιαστικά ζητούσα βοήθεια. Του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεση μου και αιμορραγούσα. Όταν ζητούσα βοήθεια ξεκίνησε να φιλά στο λαιμό... Ενώ ζητούσα βοήθεια ξεκίνησε να κάνει το ίδιο.

Πρόεδρος: Του είπατε τι θέλετε;

Μάρτυρας: Ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεση μου.

Πρόεδρος: Να καλέσει βοήθεια κάτι του είπατε; Του είπατε ότι θέλετε να καταγγείλετε κάτι;

Μάρτυρας: Όχι δεν είχα το κουράγιο... Του είπα ότι έγινε κάτι με τον Τ χωρίς τη συναίνεση μου... Φάνηκε από το βλέμμα του ότι ήδη ήξερε. Και από τις πράξεις του. Ήταν συνεννοημενο σίγουρα.

Πρόεδρος: Εσάς είναι κάτι που προσβάλει, άρα εσείς θα έπρεπε να το καταγγείλετε....

Μάρτυρας: Μα είπα ότι δε έγινε με τη συναίνεση μου. Για μένα είναι αυτονόητο. Μέσα στο ΑΤ να γίνει αυτό; Δεν καταλάβαινα γιατί γίνεται. Δεν ήμουν στο κλαμπ, ήμουν με αξιωματικους στο τμήμα. Του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεση μου, περίμενα ότι απο το επάγγελμα του να βοηθά τον πολίτη θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά αυτό δεν έγινε.

Πρόεδρος: Δεν του είπατε και εσείς όμως.

Μάρτυρας: Το θεώρησα αυτονόητο. Δεν υπήρχε φλερτ, κομπλιμέντο τίποτα. Δεν υπήρχε συνεννόηση η συναίνεση.

Στην έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται. Εκτός των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών, στο εδώλιο κάθεται και ένας τρίτος αστυνομικός που φέρεται ως συνεργός.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.