Φρίκη σε θερινή κατασκήνωση: Πρώην κτηνίατρος νάρκωνε και κακοποιούσε νεαρά αγόρια

Ένας πρώην κτηνίατρος, που στο παρελθόν είχε ναρκώσει και κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικα αγόρια σε χριστιανική κατασκήνωση, παραδέχτηκε ότι έδινε ναρκωτικά και στη σύζυγό του, προκειμένου να κοιμάται και να μην αντιλαμβάνεται τις επιθέσεις του στα παιδιά.

Ο 76χρονος Τζον Ρούμπεν ομολόγησε την Τετάρτη ενώπιον του Δικαστηρίου του Λέστερ ότι νάρκωσε τη σύζυγό του, Σούζαν, τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς. Ο συνταξιούχος κτηνίατρος, ο οποίος διατηρούσε κατασκηνωτικό χώρο διακοπών για τουλάχιστον 27 χρόνια, είπε «λυπάμαι πολύ» αφού δήλωσε ένοχος.

Η εισαγγελέας, Μέρι Πράιορ KC, ανέφερε στο δικαστήριο ότι η νάρκωση της συζύγου του είχε σκοπό να διασφαλιστεί πως δεν θα ξυπνούσε την ώρα που εκείνος νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά. Όπως είπε, ο κατηγορούμενος ζήτησε ο ίδιος να δώσει εθελοντικά κατάθεση και κατά τη διάρκειά της παραδέχτηκε ότι είχε χορηγήσει ναρκωτικές ουσίες στη σύζυγό του.

Όταν του απαγγέλθηκε η νέα κατηγορία, ο Ρούμπεν ξέσπασε σε κλάματα και απάντησε: «Ένοχος, λυπάμαι πάρα πολύ». Ομολόγησε σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, βιασμό ανηλίκου της ίδιας ηλικίας, οκτώ περιπτώσεις κακομεταχείρισης παιδιών, τρεις κατηγορίες για δημιουργία άσεμνου υλικού με ανηλίκους και τέσσερις υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως αναφέρει η Dailymail.

Christian camp predator who abused children after feeding them laced sweets now admits to drugging his wife https://t.co/5638hyzYtV — Daily Mail (@DailyMail) February 4, 2026

Το φρικιαστικό «παιχνίδι με τα γλυκά»

Το υλικό περιλάμβανε 50 βίντεο κατηγορίας Α με παιδιά, που θεωρούνται τα πιο σοβαρά. Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι έριχνε θρυμματισμένα ηρεμιστικά χάπια μέσα σε γλυκά χρησιμοποιώντας σύριγγα, υπολογίζοντας προσεκτικά τη δόση ώστε κάθε παιδί να καταστεί αδρανές ανάλογα με το βάρος του.

Όταν τα παιδιά φορούσαν τις πιτζάμες τους και ετοιμάζονταν για ύπνο, τους πρότεινε να παίξουν ένα «παιχνίδι με γλυκά», ζητώντας τους να φάνε τρεις μαλακές καραμέλες όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.

Καθώς τα παιδιά έχαναν τις αισθήσεις τους, προχωρούσε σε σεξουαλική κακοποίηση όσων είχε επιλέξει. Με το ναρκωμένο σύνολο των παιδιών στο δωμάτιο, ήξερε ότι κανένα άλλο δεν θα τον σταματούσε.