Χειροπέδες σε 38χρονο στην Ομόνοια που είχε το «σιρόπι του βιασμού»

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 38χρονος, ο οποίος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του το «σιρόπι του βιασμού».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Το GHB λέγεται και «σιρόπι του βιασμού», καθώς αποτελεί ουσία που χρησιμοποιείται ως μέσο για σεξουαλικές επιθέσεις.

Το «σιρόπι του βιασμού» ότι είναι άχρωμο και άοσμο, ενώ μπορεί εύκολα να προστεθεί σε ποτό χωρίς να γίνει αντιληπτό. Ο συνδυασμός με αλκοόλ ωστόσο είναι και πολύ επικίνδυνος για την υγεία, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική καταστολή ή ακόμα και θάνατο.

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.