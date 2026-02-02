Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Μενεμένη

Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των δύο συλληφθέντων, 50 και 52 ετών, για τη δολοφονία και τον βιασμό δύο γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια 47χρονη τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024 και μιας 43χρονης που αναζητούνταν από τον Ιούλιο του 2025.

Οι δύο συλληφθέντες -φέρονται ότι είναι τοξικοεξαρτημένοι- οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (2/2).