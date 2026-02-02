Θεσσαλονίκη: Σοβαρό πρόβλημα για ανακύκλωση μετά από πλημμύρα στη Θέρμη

Προσωρινό πρόβλημα έχει προκύψει στην αποκομιδή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στο ΚΔΑΥ Θέρμης, το οποίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Καλαμαριάς καλεί τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση και αυτοσυγκράτηση και να μην εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους έως την αποκατάσταση της λειτουργίας του Κέντρου.

