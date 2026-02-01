Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς

Διεκόπη το απόγευμα και μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη της σιδηροδρομικής γραμμής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train.



Λόγω της διακοπής που αποφασίστηκε με εντολή του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παραμένουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.



Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17.00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. «Καθόλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Με λεωφορεία στον προορισμό τους οι επιβάτες

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, με καθυστέρηση μίας ώρας και πέντε λεπτών αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία IC 57 με 265 επιβάτες και προορισμό την Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη), καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα - Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

