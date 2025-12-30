Δυστύχημα στα Άνω Λιόσια: Προσπάθησε να περάσει κάθετα τις γραμμές και τον παρέσυρε το τρένο

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 50χρονος άνδρας στα Άνω Λιόσια, που επιχειρώντας να περάσει κάθετα τις γραμμές του τρένου, παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Όπως μετέδωσε και ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, ο άνδρας μετά την παράσυρσή του μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train, ο 50χρονος διέσχισε τη σιδηροδρομική γραμμή από σημείο χωρίς διάβαση, σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, παραβιάζοντας την υφιστάμενη περίφραξη, εισερχόμενος παράνομα εντός των γραμμών.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο σε ουδέτερη ζώνη, ενώ οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

H ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών».